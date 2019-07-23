На 65-м округе в Житомирской области журналист Костюк от "Слуги народа" побеждает нардепа Литвина

Разрыв между кандидатами составляет около 10%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 65 в Житомирской области, при подсчитанных 85,61% протоколов, побеждает кандидат от партии "Слуга народа" журналист Дмитрий Костюк с 34,64 % (21622 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Владимир Литвин – за него отдали голоса 25,56% избирателей (15954 голосов).

Напомним, Костюк Дмитрий Сергеевич родился 1 июня 1993 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, журналист, телеканал "Еспресо", беспартийный, проживает в городе Новоград-Волынский Житомирской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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