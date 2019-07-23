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На 66-м округе в Житомирской области побеждает "слуга народа" Грищенко

23 июля, 15:02

Разрыв между кандидатами составляет менее 10%

Фото: Reuters

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 66 в Житомирской области, при подсчитанных 81,35% протоколов, побеждает кандидатка от партии "Слуга народа" Татьяна Грищенко с 28,41 % (15972 голоса). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Виталий Журавский – за него отдали голоса 20,29% избирателей (11406 голосов).

Напомним, Грищенко Татьяна Николаевна родилась 27 августа 1979 года в городе Малин Житомирской области, гражданка Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование среднее специальное, временно не работает, беспартийная, проживает в городе Малин Малинского района Житомирской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, житомирская область

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