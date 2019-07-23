На 67-м округе в Житомирской области "слуга народа" Кузьминых опережает нардепа-самовыдвиженца Развадовского

Разрыв между кандидатами составляет около 2%

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 67 в Житомирской области, при подсчитанных 99,59% протоколов, побеждает кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых с 36,15% (29354 голоса). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Виктор Развадовский – за него отдали голоса 34,57% избирателей (28070 голосов).

Напомним, Кузьминых Сергей Владимирович родился 17 января 1983 года в городе Житомире, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Житомире, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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