Парубий рассказал, когда ждать инаугурации нового президента

Дату инаугурации будет определять Верховная Рада своим постановлением

Фото из открытых источников.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что дата инаугурации новоизбранного президента будет согласовываться после завершения подсчета голосов и публикации результатов выборов в рамках закона. Об этом он сказал на брифинге в парламенте. По словам Парубия, инаугурация состоится в сроки, предусмотренные законом.

"Я напомню: 10 дней дается ЦИК для объявления результатов выборов, которые затем должны быть напечатаны как решение в "Голосе Украины". После этого в течение 30 дней на процедуру проведения инаугурации", - сказал председатель парламента.

Он отметил, что дату инаугурации будет определять Верховная Рада своим постановлением.

"Очевидно, что этот вопрос уже станет актуальным после того, как будет завершен подсчет голосов и когда будут опубликованы результаты выборов второго тура. Тогда, очевидно, это станет предметом дискуссии, когда Верховная Рада на своих пленарных заседаниях будет определять, согласовывая в консультациях с новоизбранным президентом, какая должна быть дата проведения инаугурации. Все будет в рамках действующего закона и все будет хорошо", - отметил Парубий.

Ранее Андрей Парубий поздравил Владимира Зеленского, который побеждает на выборах президента Украины во втором туре, а также поблагодарил действующего главу государства Пера Порошенко за сотрудничество в течение пяти лет.

Он отметил, что выборы прошли на европейском уровне – без нарушений, демократично, прозрачно, спокойно и безопасно, а Порошенко "продемонстрировал высокий уровень политической культуры".

Отметим, накануне второго тура выборов Парубий указывал на проблему сотрудничества, если Зеленский станет президентом. Он напомнил, как в фильме "Слуга народа", где главную роль как раз таки играет новоизбранный президент, был эпизод с расстрелом парламента.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.

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