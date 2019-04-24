Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Примирение на Донбассе и реформы: премьер Италии обещает Зеленскому свою поддержку

Сегодня, 13:56

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте надеется на углубление отношений Рима и Киева в каденцию Зеленского

Джузеппе Конте
Джузеппе Конте. Фото: AFP

Италия поддержит лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского на пути разрешения конфликта на Донбассе и реформ в стране.

Об этом в своем поздравительном письме к кандидату заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Уважаемый президент, по случаю избрания Вас на пост президента Украины, хочу выразить от своего имени и от имени итальянского правительства искренние поздравления по поводу Вашей высокой должности… Рассчитываю на то, что в течение Вашего пребывания в должности сотрудничество между Римом и Киевом сможет значительно углубиться", – приводит текст обращения посольство Италии в Украине.

Конте напомнил о давности дружеских отношений между Римом и Киевом и что со временем эти связи привели к "плодотворному политическому, экономическому и культурному партнерству на институциональном уровне и на уровне гражданского общества".

Кроме того, итальянский премьер заверил в поддержке его государством решения конфликта на востоке Украины путем переговоров "и в восстановлении и усилении пути реформ необходимых для будущего Вашего государства".

Напомним, что по результатам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательная комиссия Украины сообщила, что во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому свои голоса отдали 73,22% избирателей.


Итальянский премьер – не единственный иностранный лидер, который поздравил Зеленского. С реакцией остальной части мира на результаты президентских выборов в Украине вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Италия, Зеленский, Конте, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Примирение на Донбассе и реформы: премьер Италии обещает Зеленскому свою поддержку". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Европейском парламенте готовы поддержать Зеленского

22 апреля, 18:50

Европарламентарий-наблюдатель Ребекка Хармс обещала будущему президенту Украины поддержку законодательного органа

Результаты выборов в Украине: озвучена позиция Ирана

22 апреля, 20:29

В Тегеране рассчитывают на то, что новый лидер расширит сотрудничество двух стран

Результаты выборов президента Украины: послы G7 сделали заявление

22 апреля, 18:58

Послы стран "Большой семерки" надеются на тесное сотрудничество с новым главой государства и его администрацией

Президент Сербии поздравил Зеленского с победой

Вчера, 05:07

Он поблагодарил Украину за поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии

Нетаньяху по телефону поздравил Зеленского с победой на выборах

Вчера, 11:33

Израильский премьер также созвонился с действующим президентом Украины

Министр обороны Польщи сказал, чего ждет от Зеленского

Вчера, 10:18

Польский министр рассказал об укреплении НАТО новыми союзниками

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Обильное питье: печальные последствия

Ядерная диета - жир расщепится на атомы

Новый способ удаления царапин за 5 минут

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку