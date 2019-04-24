Примирение на Донбассе и реформы: премьер Италии обещает Зеленскому свою поддержку

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте надеется на углубление отношений Рима и Киева в каденцию Зеленского

Джузеппе Конте. Фото: AFP

Италия поддержит лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского на пути разрешения конфликта на Донбассе и реформ в стране.

Об этом в своем поздравительном письме к кандидату заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Уважаемый президент, по случаю избрания Вас на пост президента Украины, хочу выразить от своего имени и от имени итальянского правительства искренние поздравления по поводу Вашей высокой должности… Рассчитываю на то, что в течение Вашего пребывания в должности сотрудничество между Римом и Киевом сможет значительно углубиться", – приводит текст обращения посольство Италии в Украине.

Конте напомнил о давности дружеских отношений между Римом и Киевом и что со временем эти связи привели к "плодотворному политическому, экономическому и культурному партнерству на институциональном уровне и на уровне гражданского общества".

Кроме того, итальянский премьер заверил в поддержке его государством решения конфликта на востоке Украины путем переговоров "и в восстановлении и усилении пути реформ необходимых для будущего Вашего государства".

Напомним, что по результатам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательная комиссия Украины сообщила, что во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому свои голоса отдали 73,22% избирателей.

Итальянский премьер – не единственный иностранный лидер, который поздравил Зеленского. С реакцией остальной части мира на результаты президентских выборов в Украине вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".

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