Примирение на Донбассе и реформы: премьер Италии обещает Зеленскому свою поддержку
Глава итальянского правительства Джузеппе Конте надеется на углубление отношений Рима и Киева в каденцию Зеленского
Италия поддержит лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского на пути разрешения конфликта на Донбассе и реформ в стране.
Об этом в своем поздравительном письме к кандидату заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Уважаемый президент, по случаю избрания Вас на пост президента Украины, хочу выразить от своего имени и от имени итальянского правительства искренние поздравления по поводу Вашей высокой должности… Рассчитываю на то, что в течение Вашего пребывания в должности сотрудничество между Римом и Киевом сможет значительно углубиться", – приводит текст обращения посольство Италии в Украине.
Конте напомнил о давности дружеских отношений между Римом и Киевом и что со временем эти связи привели к "плодотворному политическому, экономическому и культурному партнерству на институциональном уровне и на уровне гражданского общества".
Кроме того, итальянский премьер заверил в поддержке его государством решения конфликта на востоке Украины путем переговоров "и в восстановлении и усилении пути реформ необходимых для будущего Вашего государства".
Напомним, что по результатам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательная комиссия Украины сообщила, что во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому свои голоса отдали 73,22% избирателей.
Итальянский премьер – не единственный иностранный лидер, который поздравил Зеленского. С реакцией остальной части мира на результаты президентских выборов в Украине вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".
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