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Результаты выборов в Украине: озвучена позиция Ирана

Сегодня, 20:29

В Тегеране рассчитывают на то, что новый лидер расширит сотрудничество двух стран

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: AFP

Не только Европа и США поздравили лидирующего кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, но и некоторые ближневосточные государства – в частности, Иран.

Так, 22 апреля, спикер МИД Исламской республики Сейед Аббас Мусави, поздравив украинцев с успешным проведением выборов, выразил надежду на то, что следующий глава государства поспособствует углублению двусторонних отношений.

"Огромное количество голосов, которые господин Зеленский получил на недавних президентских выборах, свидетельствует о доверии украинского народа к нему и огромном социальном капитале, которым он пользуется", – говорится в его заявлении.

Мусави также пожелал успеха и процветания украинскому народу и его лидерам, а также установления спокойного и устойчивого мира в стране и регионе.

По факту на данный момент ЦИК обработала 99,78% протоколов. Согласно подсчету 18 442 542 голосов, Зеленский получает 73,22% поддержки, тогда как его соперник – действующий глава государства Петр Порошенко – 24,46%.

Мы также писали, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также поздравила Зеленского с уверенным лидирование на выборах, напомнив о решительно поддержке Соединенным& Королевством украинского суверенитета.


С реакцией остальных мировых лидеров на итоги народного волеизъявления в Украине вы можете ознакомиться в статье "Сегодня"

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Тег выборы, Иран, Зеленский, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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Источник:

Интерфакс-Украина

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