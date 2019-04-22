Результаты выборов президента Украины: послы G7 сделали заявление
Послы стран "Большой семерки" надеются на тесное сотрудничество с новым главой государства и его администрацией
Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине назвали честным избирательный процесс и прошедшее накануне голосование на втором туре выборов украинского президента, выразили надежду на тесное сотрудничество с новым главой государства и его администрацией, а также подтвердили обязательства по поддержке выбранного страной курса.
"Послы стран "Большой семерки" поздравляют новоизбранного президента Владимира Зеленского. Желаем ему успехов и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией. Мы высоко оценили работу ЦИК и правоохранительных структур по созданию правовых и безопасных условий, что позволило украинским гражданам в полной мере реализовать свои демократические права в рамках честного избирательного процесса", - говорится в заявлении, обнародованном в официальном аккаунте послов "Большой семерки" в Украине в понедельник.
Послы стран G7 также подчеркнули, что признают прогресс, который был достигнут Украиной за время президентства Петра Порошенко начиная с 2014 г.
"Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать избранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ", - подчеркнули дипломаты.
"Большая семерка" – международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.
Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.
В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.
Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.
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