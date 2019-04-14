Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Порошенко готов прийти 19 апреля на НСК "Олимпийский": названо условие

Сегодня, 11:56

В штабе действующего президента призвали Зеленского перенести время дебатов на стадионе

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Regis Duvignau
Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Regis Duvignau.

Президент Украины Петр Порошенко не отказывается от дебатов со своим оппонентом во втором туре выборов следующего главы государства Владимиром Зеленским 19 апреля.

Как сообщил представитель его избирательного штаба Олег Медведев, он появится на НСК "Олимпийский", но только если время этой встречи не будет накладываться на время официальных дебатов в эфире Общественного телевидения.

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно будет раздумывать над тем, чтобы туда пойти. Но поскольку они запланированы в то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении (как законопослушный гражданин, – Порошенко пойдет на Общественное ТВ), а законодательство гласит, что дебаты должны состояться 19 числа на Общественном, ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требования закона", – пояснил Медведев.

Таким образом, он повторил ранее озвученную установку на то, что президент Украины не придет на встречу на НСК "Олимпийском", если время встречи будет пересекаться с запланированными официальными дебатами, которые организует Национальная общественная телерадиокомпания Украины.


В то же время, сам он планирует посетить "Олимпийский" 14 апреля . Порошенко надеется, что он и Зеленский, наконец-то, будут иметь возможность проинформировать общество о своих планах по развитию государства.

Все подробности о проведении дебатов между кандидатами в президенты Украины читайте в сборном материале сайта "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Порошенко, дебаты, нск олимпийский, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко готов прийти 19 апреля на НСК "Олимпийский": названо условие". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

5 канал

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский ответил на призыв Порошенко "быть мужиком": Я такой, как я есть

Вчера, 10:31

Шоумен объяснил свою реакцию на предложение президента встретиться 14 апреля

Порошенко ждет от дебатов с Зеленским содержательной дискуссии о будущем Украины

12 апреля, 23:33

Президент убежден, что дебаты должны состояться 14 и 19 апрел

Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на "Олимпийский"

Вчера, 19:17

Глава государства призвал Зеленского не прятаться и прийти на дебаты

Зеленский назвал время и место дебатов с Порошенко

12 апреля, 19:43

Дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут на НСК Олимпийский

На "Олимпийском" из-за дебатов Порошенко и Зеленского перенесли книжную ярмарку

12 апреля, 17:31

Книжная ярмарка состоится 20-22 апреля

Кучма объяснил, почему на дебатах избирателям будет интереснее послушать Зеленского

12 апреля, 17:29

За Порошенко говорят его дела за предыдущие пять лет, говорит экс-президент

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Миграция наоборот: почему IT-шники возвращаются в Украину

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Почему Украина предпочитает американское оружие, а не советское

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Кременчужанка покорила «Холостяка» своим внешним видом

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Загрузка...

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

Вчера, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

Вчера, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

Вчера, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Боец "Бандера": Когда мучает вопрос, что дала мне Украина, спросите себя, что сделали вы (укр.)

12 апреля, 07:38

Львовянин, который ушел на фронт добровольцем в 19 лет и был ранен на войне, вернулся к мирной жизни и хочет увидеть мир

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак