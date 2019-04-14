Порошенко готов прийти 19 апреля на НСК "Олимпийский": названо условие

В штабе действующего президента призвали Зеленского перенести время дебатов на стадионе

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Regis Duvignau.

Президент Украины Петр Порошенко не отказывается от дебатов со своим оппонентом во втором туре выборов следующего главы государства Владимиром Зеленским 19 апреля.

Как сообщил представитель его избирательного штаба Олег Медведев, он появится на НСК "Олимпийский", но только если время этой встречи не будет накладываться на время официальных дебатов в эфире Общественного телевидения.

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно будет раздумывать над тем, чтобы туда пойти. Но поскольку они запланированы в то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении (как законопослушный гражданин, – Порошенко пойдет на Общественное ТВ), а законодательство гласит, что дебаты должны состояться 19 числа на Общественном, ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требования закона", – пояснил Медведев.

Таким образом, он повторил ранее озвученную установку на то, что президент Украины не придет на встречу на НСК "Олимпийском", если время встречи будет пересекаться с запланированными официальными дебатами, которые организует Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

В то же время, сам он планирует посетить "Олимпийский" 14 апреля . Порошенко надеется, что он и Зеленский, наконец-то, будут иметь возможность проинформировать общество о своих планах по развитию государства.

Все подробности о проведении дебатов между кандидатами в президенты Украины читайте в сборном материале сайта "Сегодня".

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