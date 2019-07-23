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Спецназ, скорая и протесты: на округах продолжаются скандалы

23 июля, 21:58

Ряд кандидатов требуют заново пересчитать бюллетени, а некоторые жалуються на затягивание подсчета голосов


Заполняли протоколы с результатами досрочных выборов прямо в салоне авто. С собой прихватили и официальную печать, хоть это и запрещено законом. За таким занятием наблюдатели застали членов избирательной комиссии в селе Гута на Киевщине. В салоне машины была председатель избирательной комиссии, вторая женщина не представилась.

Правоохранители открыли уголовное производство, нарушительницам грозит до 5 лет тюрьмы.

С ночи продолжаются протесты в Покровске Донецкой области. В округе уверенно побеждает нынешний мэр Руслан Требушкин. Его оппоненты установили палатки и разбросали шины вокруг здания окружной избирательной комиссии.

Впоследствии в конфликт вмешалась полиция. А председателю окружкома вызвали скорую.

Полиция до сих пор в усиленном режиме следит за безопасностью на 64 округе в Житомирской области. Вчера сюда прибыли спецназовцы – прилетели вертолетом. В МВД объяснили: для предупреждения возможных провокаций. Пока в округе все спокойно, однако подсчет голосов затянулся. По данным электронных протоколов, поступивших в ЦИК, здесь лидирует самовыдвиженец Владимир Арешонков. На втором и третьем местах соответственно представитель "Слуги народа" Вячеслав Сичагов и самовыдвиженец Сергей Пашинский.

А вот среди кандидатов, баллотирующихся в Мукачево, назревает скандал. Кандидат от партии "Слуга народа" Эдгар Токарь хочет обжаловать результаты выборов в 69 округе, где, по данным ЦИК, с минимальным отрывом – в 800 голосов – побеждает действующий народный депутат Виктор Балога. Он, собственно, и не против пересчета, но при условии, что эту процедуру проведут во всех десяти округах Закарпатья.

Сайт "Сегодня" продолжает следить за результатами выборов в Раду, согласно которым в новым парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Такие данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки 97,13% электронных протоколов.


С полным списком кандидатов, которые проходят в Верховную Раду IX созыва по партийным спискам и одномандатным (мажоритарным) округам вы можете ознакомиться в материале "Сегодня".

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Тег выборы, видео, нарушения, парламентские выборы, выборы 2019

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Сегодня

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