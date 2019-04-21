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Зеленский допускает перенос Администрации президента за пределы Киева

Сегодня, 22:13

Также Зеленский хочет сократить штат Администрации

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский допускает перенос Администрации президента за пределы Киева. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о планах по переносу Администрации.

"Мы не хотим быть в (текущем помещении) Администрации. Я не знаю, что это будет за место, оно должно быть открытым. Как вам это место (КВЦ "Парковый")? Меленькое? Мы очень хотим сократить штат Администрации", - сказал Зеленский.

Журналисты уточнили, что "Парковый" находится под арестом и Зеленский сказал, что он этого не знал.

"Я очень хочу, чтобы не было пробок в Киеве. Я хотел бы найти такое место в Киеве, а может возле Киева, что бы не было кортежей", – сказал Зеленский.

Он добавил, что хотел бы совсем избавится от кортежей, но, по его словам, это не вызывает восторга у охраны.

Напомним, по данным экзит-полов по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, а Порошенко - 25,3%.


Как сообщалось, глава МИД Латвии поздравил Зеленского с предварительными результатами выборов

Также выбор украинцев прокомментировал экс-премьер Литвы. По его словам, самое главное для нового президента Украины – продолжать европейский путь.

Кроме того, поздравила Зеленского и глава МИД Швеции. Вальстрем подчеркнула, что выборы были конкурентными.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" 

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Тег выборы, Зеленский, Владимир Зеленский

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