В Европарламенте указали на недостатки в проведении выборов

Выборы президента Украины в первом туре были конкурентными, однако, не были совершенными

Фото: AFP

В Европарламенте указали на недостатки в проведении выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/235/076/5ca235076218f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/235/076/5ca235076218f.jpg 2019-04-01T18:56:00+03:00 Новости Выборы президента Украины в первом туре были конкурентными, однако, не были совершенными

Председатель делегации Европейского парламента Дариуш Розати выразил надежду, что в Украине устранят недостатки в проведении выборов перед парламентскими выборами, которые состоятся этой осенью. Об этом Розати сказал на пресс-конференции в Киеве, представляя предварительную оценку относительно проведенных выборов президента в Украине.

Он отметил, что выборы президента Украины в первом туре были конкурентными.

"Они, однако, не были совершенными. Не удалось вовремя принять унифицированный избирательный кодекс, несмотря на неизменную приверженность большинства украинских субъектов быстро решить этот вопрос. Сообщалось о случаях покупки голосов и злоупотребления административными ресурсами. Нейтральность некоторых государственных чиновников вызывает сомнение из-за их избирательной деятельности. Явная несбалансированность и неравный доступ кандидатов к средствам массовой информации, к сожалению, были подкреплены предвзятым освещением об определенных кандидатах и всей кампании. Не состоялись также настоящие дебаты между кандидатами", - подчеркнул Розати.

В то же время он отметил, что для многих избирателей процесс регистрации для голосования был слишком обременительным, длительным и сложным.

"Мы искренне надеемся, что это будет устранено вовремя перед предстоящими парламентскими выборами, которые состоятся осенью", – отметил Розати.

Отметим, ЦИК обработала 90,26% протоколов, или 16 857 189 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,26% (5 101 486 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,98% (2 695 065 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,36% (2 252 430 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Европарламенте указали на недостатки в проведении выборов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.