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В Праге украинцы выстроились в очередь перед избирательным участком – фото

Сегодня, 10:18

Украинцы активно готовятся голосовать в столице Праге, сообщил посол Украины в Чехии

https://twitter.com/YPerebyinis
https://twitter.com/YPerebyinis.

В Праге за полчаса до открытия избирательного участка на выборах президента Украины уже выстроилась очередь из избирателей воа втором туре выборов. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Прага. Полчаса до открытия избирательного участка", - написал он.

Ранее сообщалось, что посольство США ожидает демократических и мирных выборов президента Украины.

Напомним, на протяжении дня 21 апреля, когда был "день тишины" перед выборами во втором туре, в полицию поступило более 250 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщил в Национальной полиции.

Так, в "день тишины" полицейские зарегистрировали 262 заявления и сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Как отметили правоохранители, в основном сообщения касаются незаконной агитации – 136 обращений, 15 – угроза физической расправой и 4 сообщения о подкупе избирателей.

По одному из таких обращений даже было открыто уголовное производство.

Как мы сообщали, накануне второго тура в МВД рассказали о количестве нарушений избирательного законодательства, начиная с 1 апреля, сразу после первого тура выборов. Также по сообщениям о нарушениях избирательного законодательства было открыто 71 уголовное производство.

Также стало известно, что в Донецкой области мужчина за вынос бюллетеня с избирательного участка грозит до трех лет тюрьмы. Как оказалось, во время голосования местный житель уничтожил избирательный бюллетень. Правоохранители установили, что 49-летний мужчина спрятал документ под куртку, вышел из помещения и выбросил испорченный бюллетень в урну.

А тем временем, как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите вспецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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Тег выборы, Чехия, Украина, прага, выборы 2019

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