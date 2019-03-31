Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Украина выбирает президента: какие основные нарушения

Сегодня, 18:32

По последним данным, количество заявлений о нарушениях превысило 1600

Фото: МВД Украины / Facebook
Фото: МВД Украины / Facebook.
Украина выбирает президента: какие основные нарушения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0dc/0ad/5ca0dc0ad1197.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0dc/0ad/5ca0dc0ad1197.jpg Новости По последним данным, количество заявлений о нарушениях превысило 1600

Количество заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом в Украине, по состоянию на 18:00 возросло до 1612.

Об этом 31 марта написала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 18:00 следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований 19 сообщений", – сказано в сообщении.

По данным МВД, нарушения в основном связаны с:

  • незаконной агитацией – 112;
  • фотографированием бюллетеней – 97;
  • подкупом избирателя – 35;
  • повреждением бюллетеня – 30;
  • попыткой вынесения бюллетеня из участка – 10;
  • сообщение о заминировании – 9.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Если в Украине голосование стартовало в 8:00, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канберре, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, МВД, нарушения, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: какие основные нарушения". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье перед голосованием на дому умерла женщина

Сегодня, 18:19

Тело умершей обнаружили члены комиссии, которые пришли к ней домой с урной для голосования

Нарушения на выборах: в Киеве главе одной из УИК угрожали "дать в печень"

Сегодня, 18:18

Неизвестные пришли на избирательный участок и стали провоцировать главу участковой избирательной комиссии

Выборы в Украине: назван ТОП регионов-нарушителей

Сегодня, 18:07

По данным на 17:00 открыты 17 уголовных производств

Бомбы искали в девяти избирательных участках Днепра

Сегодня, 17:56

Правоохранители провели проверку без эвакуации

Голосование в Киеве: на участке вспыхнул скандал из-за ручек с "исчезающими чернилами"

Сегодня, 17:56

Как сообщают пользователи соцсетей, членам избирательной комиссии раздали странные ручки

Украина выбирает президента: алкогольный карнавал, "жара" в Одессе и собака-звезда

Сегодня, 17:49

Журналисты "Сегодня" сделали подборку последних новостей с избирательных участков

Настя Каменских дважды станет мамой

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

Звезды, родившие первого ребенка после 40 лет

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Маленькая квартира-студия с умной планировкой. Фото

Вера Брежнева показала редкое фото с двумя дочерьми

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

Президент «Зенита» - о покупке Мхитаряна
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы