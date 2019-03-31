Украина выбирает президента: какие основные нарушения

По последним данным, количество заявлений о нарушениях превысило 1600

Фото: МВД Украины / Facebook.

Украина выбирает президента: какие основные нарушения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0dc/0ad/5ca0dc0ad1197.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0dc/0ad/5ca0dc0ad1197.jpg 2019-03-31T18:32:00+03:00 Новости По последним данным, количество заявлений о нарушениях превысило 1600

Количество заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом в Украине, по состоянию на 18:00 возросло до 1612.

Об этом 31 марта написала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 18:00 следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований 19 сообщений", – сказано в сообщении.

По данным МВД, нарушения в основном связаны с:

незаконной агитацией – 112;

фотографированием бюллетеней – 97;

подкупом избирателя – 35;

повреждением бюллетеня – 30;

попыткой вынесения бюллетеня из участка – 10;

сообщение о заминировании – 9.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Если в Украине голосование стартовало в 8:00, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канберре, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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