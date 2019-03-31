Украина выбирает президента: какие основные нарушения
По последним данным, количество заявлений о нарушениях превысило 1600
Количество заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом в Украине, по состоянию на 18:00 возросло до 1612.
Об этом 31 марта написала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 18:00 следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований 19 сообщений", – сказано в сообщении.
По данным МВД, нарушения в основном связаны с:
- незаконной агитацией – 112;
- фотографированием бюллетеней – 97;
- подкупом избирателя – 35;
- повреждением бюллетеня – 30;
- попыткой вынесения бюллетеня из участка – 10;
- сообщение о заминировании – 9.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Если в Украине голосование стартовало в 8:00, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канберре, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.
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