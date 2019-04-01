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Выборы президента: у Порошенко обнародовали свой подсчет голосов

Сегодня, 10:09

В "президентском" штабе уже подвели итоги голосования и готовятся ко второму туру выборов

Фото: Сегодня
Выборы президента: у Порошенко обнародовали свой подсчет голосов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1b8/e59/5ca1b8e5999d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1b8/e59/5ca1b8e5999d9.jpg Новости В «президентском» штабе уже подвели итоги голосования и готовятся ко второму туру выборов

В штабе кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко провели подсчет голосов в первом туре выборов. Он не особо отличается от официальных цифр. Об этом сообщил на брифинге народный депутат, член предвыборного штаба Порошенко Максим Саврасов.

Так, согласно данным "президентского" штаба, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко – они набрали 29,8% и 16,2% голосов соответственно. На третьем месте идет Юлия Тимошенко с 13,4% голосов, далее Юрий Бойко – 11,4%, Анатолий Гриценко – 6,8%.

В то же время в штабе Порошенко отмечают, что не было нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

"С этого момента для нашей команды начинается второй тур выборов. Хочу поздравить и поблагодарить всех членов нашей команды, которая работала ради этой победы. Первая задача успешно выполнена. Украинцы поддержали президента. Нам удалось донести информацию о его реальных достижениях. И в этом – большая роль наших волонтеров, членов партии, депутатов", – резюмировал Саврасов.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%)/

Так, по состоянию на 09:30 утра ЦИК обработал 57% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,28% голосов (проголосовали за него 3,1 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,49% (почти 1,7 млн), Юлия Тимошенко – 13,08% (1,34 млн). Также читайте как голосовали регионы, где и кого из кандидатов поддерживали больше.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

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Тег выборы, Порошенко, голоса, голосование

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Источник:

УНИАН

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