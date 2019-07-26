Адская жара в Европе идет на спад, но не обошлось без жертв

Пик жары в большинстве европейских стран пришелся на четверг

Фото: AFP

Ситуация в европейских странах, переживших пик жары, постепенно нормализуется, однако сообщения о вызванных жаркой погодой проблемах продолжают поступать.

Бельгийские СМИ сообщают, что 66-летняя женщина на северо-западе страны перегрелась, загорая на солнце. Прибывшие на место инцидента сотрудники экстренных служб не смогли ее спасти.

Во Франции метеорологические службы отменили наивысший уровень угрозы, объявленный накануне сразу в 20 департаментах.

Пик жары во Франции пришелся на четверг. Исторический температурный максимум был зарегистрирован в более чем 50 городах страны. В частности, в Париже, Лилле и Страсбурге была зафиксирована рекордно высокая для этих городов температура.

По сообщению телекорпорации BBC, жара в Великобритании также идет на спад. Однако на ряде железнодорожных вокзалов страны, в том числе в Лондоне, наблюдаются проблемы с движением поездов, поскольку в некоторых местах из-за жары были повреждены контактные провода.

Сухая и жаркая погода по-прежнему ощущается в большинстве европейских стран, в том числе в Люксембурге, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Бельгии, Франции и Великобритании.

Метеорологи в нескольких европейских странах накануне сообщили, что зафиксировали в четверг рекордно высокую температуру воздуха. Так, например, в Бельгии столбик термометра поднялся до рекордных 41,8 градуса по Цельсию.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

Адская жара из Европы заденет немного и Украину. На выходных будет в районе 30 градусов, местами до +33. Дожди ожидаются на западе и востоке страны.

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