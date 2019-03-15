Брексит не выходит: как Великобритания попала в безвыходное положение

Мэй сделала невозможное, а парламент Британии – предсказуемое

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: AFP

Брексит не выходит: как Великобритания попала в безвыходное положение Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c1/322/5c88c13224f07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c1/322/5c88c13224f07.jpg 2019-03-15T15:00:00+02:00 Евросоюз Мэй сделала невозможное, а парламент Британии – предсказуемое

Прошедшая неделя проходила на Старом континенте под знаком Великобритании. Брексит вышел на финишную прямую, и у британского парламента оставалась последняя возможность принять хоть какое-то решение, позволяющее внести определенность в процесс. В течение трех пленарных дней, рассмотрев все возможные варианты, Палата общин, наконец, приняла положительное решение по одному из них – пожалуй, самому оптимальному.

Мэй делает невозможное

Накануне решающей схватки премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала все и даже больше, чтобы обеспечить позитивный результат. Под таковым Мэй подразумевала поддержку парламентом Соглашения о выходе Великобритании из ЕС, на разработку и согласование которого со всеми странами-участниками ЕС британский премьер положила больше года собственной жизни, подвергалась нещадной критике со стороны оппозиции, однопартийцев, прессы, дважды оказывалась на грани отставки.

Напомним, что проект Соглашения был утвержден на саммите лидеров ЕС в ноябре прошлого года. В декабре британский парламент должен был утвердить проект, но, поняв, что в Палате общин для этого попросту не хватает голосов, Мэй перенесла рассмотрение на январь, в надежде к этому сроку убедить парламентариев. Документ был рассмотрен 15 января, и этот день стал для Мэй самым настоящим кошмаром: предложения правительства были отклонены рекордным за последние почти сто лет количеством голосов. На следующий день Мэй едва не была отправлена в отставку – парламенту не хватило для этого всего 19 голосов.

Памятуя о тех перипетиях, премьер-министр к голосованию 12 марта привезла из Брюсселя, пожалуй, свой главный козырь: уступки Евросоюза по вопросу границы между Северной Ирландией и Ирландией. То есть по вопросу, который, собственно, и был главным камнем преткновения при предыдущих голосованиях: британские парламентарии опасались, что ЕС будет затягивать создание зоны свободной торговли, и Великобритания, таким образом, надолго "застрянет" в Таможенном союзе. Что фактически сделает Брексит во многом бессмысленным: ведь именно выход из Таможенного союза был одной из главных целей сторонников отделения Британии от ЕС.

И, хотя функционеры ЕС и представители отдельных государств ранее неоднократно заявляли, что выстраданный проект Соглашения является окончательным и меняться не будет, перед лицом неизбежного очередного фиаско Мэй и, соответственно, опасностью неконтролируемого, "жесткого" Брексита европейские чиновники пошли навстречу. Так, в частности, было подписано дополнительное соглашение, которое позволит Лондону урегулировать ситуацию с Северной Ирландией в случае, если с созданием зоны свободной торговли между странами действительно не сложится. Кроме того, пакет документов пополнился совместным заявлением о намерении упразднить особые правила для Северной Ирландии к декабрю 2020 года. Наконец, правительство Британии подготовило одностороннюю декларацию об обязательстве упразднить особые правила, если это не будет сделано по результатам переговоров с ЕС. Все эти документы имели единственную цель: убедить британских парламентариев поддержать проект Соглашения.

Чтобы понять, насколько невозможное удалось совершить Мэй в стремлении обеспечить положительное голосование, достаточно следующей иллюстрации. Утром 11 марта на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил о состоявшемся телефонном разговоре между Мэй и председателем Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером, о том, что ЕС по-прежнему настаивает на одобренном варианте Соглашения и что никаких встреч с Великобританией по Брексит Еврокомиссия в ближайшие дни не планирует. А к вечеру этого же дня встреча Мэй и Юнкера состоялась, позиция ЕС – смягчилась, новые документы – были подписаны.

"Достигнутая договоренность предоставляет четкие разъяснения и юридические гарантии по соглашению о выходе и по механизму "бэкстоп" (который должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit, — ред.). Теперь мы можем довести процесс выхода до упорядоченного завершения", – сказал на брифинге по итогам встречи Юнкер.

При этом глава Еврокомиссии прямо заявил, что третьего шанса Британии Евросоюз не предоставил: либо парламент принимает Соглашение, либо Брексита не будет.

Очередной провал

Все усилия Мэй оказались тщетны. 12 марта парламент "на бис" повторил голосование от 16 января. За "усовершенствованное" Соглашение проголосовали 242 депутата, против – 391. Уже перед самым голосованием лейбористы и часть консерваторов – однопартийцев Мэй – дали понять, что не намерены поддерживать проект, поскольку выстраданные Мэй дополнения существенно не меняют ситуацию. Но решающим оказались слова генерального атторнея Англии и Уэльса (аналог генпрокурора, – авт.) Джеффри Кокса. Выступая перед депутатами, авторитетный юрист и политик на пальцах разъяснил, что подписанные Мэй и Юнкером дополнительные документы, конечно, снижают риск, что Великобритания "увязнет" в Таможенном союзе. Но не исключают его полностью. Потому как механизмов выхода Британии из Таможенного союза, кроме предусмотренных проектом Соглашения, как не было, так и нет. А значит, процесс по-прежнему зависит от воли и желания Брюсселя. После столь яркого спича даже колеблющиеся парламентарии, не колеблясь, нажали кнопку "против".

К чести Терезы Мэй, та попыталась сохранить хорошую мину при плохой игре, заявив, что к рассмотрению проекта парламент еще вернется. И даже предложила конкретные сроки. По словам премьера, повторно рассмотреть документ парламент должен до 20 марта.

"Мы сожалеем о сегодняшнем результате голосования и разочарованы тем, что правительство Великобритании оказалось неспособно обеспечить соглашение... Если у проблемы и было решение, его следует искать в Лондоне", – так отреагировал на результат голосования председатель Европейского совета Дональд Туск.

Провалив проект Соглашения, депутаты продолжили работать по плану поиска решения. Который предполагал, напомним, последовательное голосование за проект, запрещающий выходить из ЕС без одобренного Соглашения (т. наз. "жесткий Брексит"). И, наконец, голосование по отсрочке выхода в целом.

13 марта депутаты проголосовали за решение, сделавшее невозможным "жесткий Брексит". Причем перед голосованием приняли поправку, сделавшую невозможным выход без Соглашения не только 29 марта, на чем настаивало правительство, но и в последующем.

Наконец, 14 марта парламентарии поддержали решение, позволяющее правительству Британии просить об отсрочке Брексита. Также в этот день парламентарии в очередной раз провалили решение, дающее возможность провести повторный референдум.

Неделя на решения

Таким образом, Брексит 29 марта не состоится. Даже если Мэй на следующей неделе предпримет еще одну попытку подать на утверждение проект Соглашения (если ее не разубедят в бесперспективности такого шага однопартийцы), Британия все равно будет вынуждена просить о технической отсрочке Брексита до 30 июня.

Впрочем, сложно предположить, что должно случиться, чтобы британские депутаты поддержали проект Соглашения, который до этого дважды проваливали рекордным количеством голосов.

При этом не факт, что европейцы с готовностью пойдут навстречу пожеланиям Великобритании и согласятся отсрочить выход на несколько месяцев. По данному поводу в ЕС звучат самые разные мнения – от предложений сделать отсрочку более длительной до полного отрицания подобного шага.

Так, к примеру, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что ЕС ужесточит требования к Британии, рассматривая возможность переноса Брексита.

Дональд Туск, в свою очередь, отметил, что будет просить лидеров ЕС быть готовым к длительной отсрочке Брексита.

Такая отсрочка – на неопределенный период – станет вероятной, если проект Соглашения утвержден не будет. И тогда переговоры пойдут на очередной круг. Не исключено, расчет британцев строится на том, что в мае в Евросоюзе пройдут выборы в Европарламент, и по их результатам Европа станет более уступчивой. В крайнем случае Брексит можно будет откладывать бесконечно.

Открытым остается вопрос судьбы Терезы Мэй. На фоне второго антирекорда в Британии снова зазвучали голоса, требующие отставки премьера. И вполне может так случиться, что конец марта станет также концом пребывания Мэй на должности. Дальнейшую судьбу Брексита будет решать другое правительство.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.