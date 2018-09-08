Обвинения в адрес Путина и споры за Идлиб: ТОП-5 событий мировой политики

В Каталониии могут объявить новый референдум, Иран грозит Европе, а Меркель говорит о провале переговоров по Brexit

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 событий мировой политики уходящей недели.

Причастность России к отравлению Скрипалей

Главной новостью мировой политики на этой неделе стало заявление Великобритании о новых доказательствах по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В среду, 5 сентября, глава британского правительства Тереза Мэй проинформировала парламент страны о выводах расследования по инциденту в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. По данным британского следствия, они приехали в Соединенное Королевство с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Тереза Мэй на вопрос журналистов о том, было ли отравление санкционировано Путиным, ответила: "Почти наверняка решение этого уровня было принято за пределами ГРУ и на высшем уровне".

В свою очередь министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что главным ответственным за отравление Сергея и Юлии Скрипалей является президент РФ Владимир Путин, так как именно он контролирует спецслужбы, сотрудники которых применили нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Великобритания намерена инициировать введение новых санкций против Москвы.

Напряженность в Сирии

В Сирии растет напряжение. Планы сирийского диктатора Башара Асада провести при поддержке России и Ирана военную операцию в Идлибе, где находится последний оплот повстанцев, вызвали негативную реакцию США и Турции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут "очень злы", если в Идлибе произойдет кровопролитие.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что флотилия США "окружила" Сирию для возможного ракетного удара по Асаду.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что любое нападение на Идлиб приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии.

По словам Эрдогана, Идлиб считается важным фактором не только для будущего Сирии, но также для обеспечения безопасности Турции, а также в регионе и в мире.

Новый референдум в Каталонии

Новы власти Каталонии намерены продолжить борьбу за независимость региона от Испании. Так, глава Каталонии Ким Торра отверг предложение центрального правительства в Мадриде о проведении референдума о большей автономии и намерен возобновить кампанию по отделению региона от Испании.

"Я доведу это дело до конца. Я готов зайти настолько далеко, насколько будет просить каталонский парламент", – сказал Торра.

Как отмечается, он намерен объявить о проведении нового референдума о независимости региона.

Ультиматум Ирана по ядерной сделке

Будущее "ядерной сделки" вновь оказалось под угрозой. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Европа должна до 4 ноября принять необходимые меры для сохранения ядерной сделки с Тегераном.

"Мы сказали европейцам, что если ядерная сделка не будет отвечать основным интересам нашей страны, включая вопросы экспорта нефти и функционирования банковского сектора, то мы выйдем из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий)", - цитирует агентство Тасним заявление Арагчи. По его словам, "если Европа не предложит необходимые меры для соблюдения интересов Ирана после возвращения санкций США в ноябре, то участие Тегерана в ядерной сделке потеряет смысл".

"Если после 4 ноября мы сможем экспортировать нефть, то Иран не будет выходить из ядерной сделки", - заключил Арагчи.

Проблемы с Brexit

В Европе начинают готовится к тому, что Брюссель не сможет договорится с Лондоном об условиях Brexit. Так, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и ее партнеры в Европейском союзе вкладывают всю свою энергию в обеспечение соглашения с Великобританией о ее запланированном выходе из союза, но нет гарантии, что соглашение будет достигнуто.

"Мы не хотим, чтобы эти переговоры прекратились. Но мы также не можем полностью управлять ними, потому что у нас пока нет результата", – сказала Меркель.

Она добавила, что Германия будет использовать всю свою силу, чтобы убедиться, что сделка состоится.