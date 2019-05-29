Решение Морского трибунала по России и украинским морякам: Берлин сделал заявление

Германия пока не планирует предпринимать шаги, направленные на принуждение РФ к выполнению решения Трибунала

Фото: Pixabay

Официальный Берлин считает, что Москва должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и отпустить 24 украинских моряков, но шагов, направленных на принуждение к выполнению решения Трибунала пока не планирует. Об этом сказала в среду на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает Укринформ.

"Мы обращались и снова обращаемся к России (с требованием – Ред.) Исполнить приговор. Наша позиция российской стороне известна. На всех встречах мы четко об этом заявляем", – сказала Адебар.

В то же время она отметила, что специальных встреч, в частности, с российскими дипломатами, по этому вопросу не было.

Напомним, до 25 июня Киев и Москва должны отчитаться о выполнении решения Трибунала.

Прикрепленный файл Решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года

Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

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