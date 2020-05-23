В ЕС дешевеет газ, а в США безработица бьет рекорды: главное в мире за неделю

Китай оценивает экономические потери от эпидемии коронавируса, а Россия бьет все рекорды по статистике смертности от последствий COVID-19. Читайте ТОП-5 новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Безработица в США побила рекорд за последнее столетие

В Соединенных Штатах Америки еще 2,4 миллиона американцев подали заявления на пособие по безработице на прошлой неделе, хотя власти начали ослаблять ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее количество безработных в США по состоянию на май 2020 года составило почти 39 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда США, цитируемые Национальным общественным радио Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты продолжают терять рабочие места с угрожающей скоростью через два месяца после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

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Последних обратившихся за пособиями по безработице было 2,4 миллиона человек – хоть это на 249 000, или на 9%, и меньше, чем на предыдущей неделе, но по историческим меркам все еще очень болезненно, сообщили в Министерстве труда. За последние девять недель (с марта) безработица в стране охватила 38,6 миллиона человек. Это означает, что каждый четвертый, у кого была работа в феврале до пандемии, пострадал. Уровень безработицы в апреле -14,7% – самый высокий со времен Великой депрессии.

Показатели будут еще хуже, прежде чем дело пойдет на лад, заявил министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в Конгрессе на этой неделе. Исследование Федеральной резервной системы показывает, что 20% тех, кто работал в феврале, были в отпуске или уволены в марте и начале апреля.

Справка: Великая депрессия – мировой экономический кризис 1929-1939 годов, в США самая острая и болезненная для экономики фаза была с 1929 по 1932 год.

Напомним, что США сохраняют первое место в мире по распространению коронавируса. Только по официальным подсчетам, в стране заразились больше 1,5 млн человек, из которых 92 тыс. стали жертвами эпидемии.

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Несмотря на это, власти 48 из 50 американских штатов подготовили планы по возобновлению работы экономики.

Из-за коронавируса в Сингапуре запретили жителям разговаривать по телефону в общественном транспорте

В Сингапуре, где жителю грозит тюрьма за слухи о новой пневмонии, власти запретили жителям разговаривать по мобильным телефонам, а также требуют свести к минимуму общение друг с другом во время поездок на общественном транспорте с тем, чтобы снизить риск передачи инфекций. Об этом говорится в пояснениях в связи с объявленными мерами по постепенному выходу из карантина.

"Мы полностью осознаем, что в транспорте будет очень тяжело сохранять социальную дистанцию в один метр, когда жизнь постепенно начнет возвращаться в нормальное русло, возобновится деятельность многих предприятий, начнутся занятия в школах и вузах", — отметил сопредседатель группы, министр национального развития Лоуренс Вон.

Поэтому "нам необходимо принять ряд мер по обеспечению безопасности", – добавил чиновник. "Находясь в метро и автобусах, жители должны воздержаться от разговоров по телефонам и от общения друг с другом. Сохранится обязательное ношение защитных масок", – напомнил Вон.

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После 1 июня периодичность движения общественного транспорта будет доведена до максимума во избежание столпотворения жителей.

Первое нарушение ограничительных правил, в том числе отказ от ношения маски, карается штрафом в размере 300 сингапурских долларов (211 долларов США. - Ред.), повторное – 1 000 сингапурских долларов (705 долларов США), последующее – тюремным заключение на срок до 6 месяцев, при этом иностранцы также будут депортированы.

В Европе стремительно дешевеет газ: россияне бьют тревогу

Несмотря на то, что цены на нефть перешли к росту, спотовая цена на газ в Европе упала за день сразу на 19%, с 45 до 34 долларов за тысячу кубометров. Речь идет о контрактах с поставкой "на следующий день" на голландской площадке TTF.

Такая ситуация заставила нервничать россиян. Так, аналитики российского "ВТБ Капитал" обнародовали специальную записку. В ней они подчеркнули, что нынешние цены на газ в Европе "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром".

"Учитывая, что почти 70% поставок российского газового гиганта каким-то образом связаны со спотом, мы ожидаем, что он сообщит о слабых финансовых результатах за второй квартал 2020 года, если ситуация сохранится. Поэтому мы видим риски снижения нашего финансового прогноза для "Газпрома" на краткосрочную перспективу", – предупредили в "ВТБ Капитал".

Ранее "Газпром" уже признал, что впервые в истории ушел в убыток по итогам отопительного сезона.

Впрочем, российские эксперты надеются, что низкие цены на газ не могут продержаться долго.

"Мы считаем, что такая низкая цена на газ не может держаться долго и, скорее, обусловлена какими-то временными техническими нюансами, например, продажей газа трейдерами из-за невозможности найти (или платить слишком дорогую цену за) хранение", – отмечают специалисты.

Как известно, в условиях коронакризиса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Объем поставок охлажденного голубого топлива на терминалы ЕС в мае имеет все шансы выйти на второе место в истории (пока максимум зафиксирован в ноябре 2019 года). За 20 дней мая рост поставок на терминалы Бельгии увеличился на 84%, Франции – на 29%. Соответственно, предложение газа на рынке растет, что вызывает падение цен на этот ресурс.

Китай впервые за 26 лет отказался от целей по росту ВВП

Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за удара пандемии коронавируса по экономике страны, которая уже показала рекордное за 40 лет падение. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Это происходит впервые с 1994 года, когда Пекин начал устанавливать целевой показатель роста ВВП. Ли Кэцян заявил, что решение не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на 2020 год связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе, последствиями коронавируса, а также неопределенностью в торговой сфере.

"Отсутствие целевого показателя позволит сконцентрироваться на обеспечении стабильности и безопасности", – отметил Ли Кэцян.

Отказ от цели по ВВП освобождает китайское правительство от необходимости чрезмерного наращивания стимулов, говорят эксперты. Это является негативным фактором и для всего мира, ведь Китай долго являлся главным двигателем роста мировой экономики.

Напомним, в 2019 году китайская экономика выросла на 6,1% – минимальными темпами почти за 13 лет при целевом показателе правительства КНР в 6-6,5%.

В России за неделю побили два антирекорда смертности от коронавируса

В России, которая сохраняет второе место в мире по распространению коронавирусной инфекции, установлен новый суточный рекорд количества жертв эпидемии.

Как сообщили российские власти, 21 мая в стране зафиксировали 150 новых погибших пациентов с коронавирусом. Прошлый рекорд был установлен 19 мая, когда скончались 135 человек с COVID-19.

Таким образом, с начала эпидемии в РФ вирус отнял жизни 3 249 человек.

Кроме того, российские власти сообщают о 8 894 новых заразившихся за сутки. Теперь их совокупное количество достигает 326 448. Лидер по распространению болезни – Москва, где инфицировались больше 158,2 тысячи человек.

Также сообщается о 7 144 выздоровевших 21 мая. Всего же в стране побороть болезнь удалось 99 825 пациентам.

На сегодняшний день в РФ, согласно официально данным, продолжают бороться с коронавирусной инфекцией 223 374 человека.

Не обошла эпидемия стороной и правительство страны: переболели премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. Последним из Кабмина РФ инфекцию обнаружили у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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