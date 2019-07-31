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В Германии засуха достигла "катастрофических масштабов"

Сегодня, 04:11

Во многих населенных пунктах страны выпала лишь четвертая или пятая часть обычного количества осадков

В Германии засуха достигла "катастрофических масштабов" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 Евросоюз Во многих населенных пунктах страны выпала лишь четвертая или пятая часть обычного количества осадков

В июле засуха в некоторых регионах Германии достигла "катастрофических масштабов" из-за рекордной жары и аномально высокой температуры воздуха.

Об этом во вторник, 30 июля, заявила Немецкая метеорологическая служба, сообщает DW

Во многих населенных пунктах страны выпала лишь четвертая или пятая часть обычного количества осадков. В целом по ФРГ на квадратный метр в июле выпало 55 литров осадков. Это почти на треть меньше обычного количества – 78 литров на квадратный метр.

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Напомним, что на эминувшей неделе во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, в четверг столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ - 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.

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Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса. 

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

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Германия погода жара осадки засуха

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