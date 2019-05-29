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"Клумба строгого режима": в России тюльпаны посадили за железной решеткой

29 мая, 14:32

Клумбу оградили железной конструкцией и затянули сеткой


Цветы – за решетку. Так уберечь тюльпаны от вандалов пытаются в российском Красноярске, передают "Сегодня".

Клумбу оградили железной конструкцией и затянули сеткой. Разглядеть или хотя бы сфотографировать цветения не удастся.

Интернет-пользователи уже назвали такое насаждения "клумбой строгого режима". Защитить цветы от желающих сорвать их или выкопать решила местная строительная компания, именно ей принадлежит сквер и это оригинальное решение.

Как мы писали ранее, насаждения "страдают" от вандалов и в Украине.

По данным "Киевзеленстроя", в этом году уже было похищено больше десятка деревьев и более тысячи кустов, массово выкапывают и цветы на клумбах. Всех жителей, которые видят подобные правонарушения, просят немедленно вызывать полицию. Напомним, в некоторых парках также за порядком теперь следят представители "Муниципальной охраны".

Напомним, что кроме воровства кустов и деревьев, в столичных парках в последнее время орудуют вандалы. Так, на днях на Оболонской набережной в Киеве лавочки и парапеты обмазали солидолом. Также на набережной испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба.

Также мы сообщали, что в Соломенском районе реконструируют и благоустроят ландшафтный парк. Обустройство парка предусматривает три пусковых комплекса и продлится 8 месяцев. В частности, запланированы дорожки с покрытием из плитки и гранитной крошки, детские и спортивные площадки с покрытием из полиуретана, детская площадка с песчаным покрытием, озеленение.

Читайте также, как будут выглядеть столичные парки после реконструкции.

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Тег Россия, цветы, тюльпаны, красноярск, решетка

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Источник:

Сегодня

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