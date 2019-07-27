Вмешательство России в выборы в США и новый премьер Британии: главные новости мира

Новым премьер-министром Британии стал бывший мэр Лондона, а Индия почти добралась до Луны

Фото: Getty Images.

Китай продолжает страдать от оползней, а Индия готовится стать четвертой космической державой, добравшейся до Луны. Читайте ТОП-5 главных новостей мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Новым премьер-министром Британии стал Борис Джонсон

24 июля королева Елизавета II назначила Бориса Джонсона премьером Британии. Британский монарх приняла Джонсона в Букингемском дворце. Это случилось после того, как, следуя британским церемониям, во время аудиенции в Букингемском дворце королева Елизавета II одобрила его кандидатуру и доверила сформировать новое правительство Соединенного Королевства. Отныне победивший на выборах нового лидера Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон официально занял пост главы премьер-министра страны.

Во время аудиенции в Букингемском дворце королева Елизавета II одобрила кандидатуру нового премьера. Фото: Reuters

Не обошлось в этот день без инцидента: активисты Greenpeace пытались заблокировать подъезд кортежа Джонсона к Букингемскому дворцу, чтобы обратить внимание на необходимость более активно бороться с изменениями климата.

После встречи с монархом Джонсон отправился в резиденцию британских премьеров, расположенную по адресу Даунинг-стрит, 10, в Лондоне, и выступил с первой речью в качестве премьер-министра Великобритании.

Как ожидается, позже в этот день он приступит к формированию своего Кабмина.

Все о колоритной фигуре бывшего мэра Лондона и нового премьера Великобритании Бориса Джонсона – а также о его легендарных неполиткорректных высказываниях о коллегах-политиках, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Убежденный "русофил", проваливший тест на IQ: что нужно знать о Борисе Джонсоне".

В Сенате США рассказали, как Россия влияла на избирательную инфраструктуру США

Власти России воздействовали на избирательную инфраструктуру США минимум в период 2014–2017 годов. Об этом говорится в докладе, который был подготовлен специальным комитетом по разведке Сената Конгресса США по итогам проведенного им двухпартийного расследования обстоятельств имевшего места иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года.

В четверг первая часть упомянутого отчета была обнародована председателем комитета Ричардом Берром (республиканец от штата Северная Каролина).

"Российское правительство направляло масштабную деятельность, начиная по меньшей мере с 2014 года и заканчивая по меньшей мере 2017 годом, на избирательную инфраструктуру США на уровне штатов и местном уровне", — считают американские законодатели.

Однако, заявляют они, нет свидетельств того, что результаты каких-либо выборов в США, включая президентские 2016 года, были изменены вследствие воздействия из-за рубежа.

"Комитет не может с уверенностью говорить о том, в чем заключались намерения Москвы. Россия могла изучать уязвимые места систем для голосования, чтобы воспользоваться ими позднее. Москва также могла стремиться подорвать доверие к американским выборам 2016 года за счет обнаружения другими ее деятельности", — пишут сенаторы.

Напомним, что спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер.

Палестина разорвала действие всех подписанных соглашений с Израилем

Палестина разорвала действие всех подписанных соглашений с Израилем.Об этом 25 июля заявил президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

"Мы не подчинимся диктату", — сказал Аббас.

При этом палестинский лидер пояснил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру".

"Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией", — отметил он.

Аббас вновь отверг выдвинутый Соединенными Штатами план урегулирования на Ближнем Востоке под названием "сделка века". По его словам, "Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга".

В ночь на 13 июня истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземной структуре в военном лагере ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории радикалами в среду вечером.

Напомним, палестинские радикалы из сектора Газа с утра 4 мая выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

Оползни в Китае продолжают уносить человеческие жизни

В провинции Гуйчжоу на юге Китая в результате оползней число жертв возросло до 20 человек. Об этом сообщил информационный портал "Сина". Ранее мы сообщали о 15 жертвах.

Сегодня ночью спасатели извлекли из-под завала пять тел, а днем ранее — еще два. На данный момент работы по поиску выживших продолжаются. Правительство Китая выделило из центрального бюджета на эти цели и на ликвидацию стихийного бедствия более 4,3 млн долларов.

Bз зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Фото: AFP

Напомним, не так давно в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны. Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

Кроме того, ранее непогода обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

Индийская лунная станция успешно вышла на орбиту

Тяжелая трехступенчатая ракета GSLV Mk-III успешно вывела на орбиту индийскую лунную станциюChandrayaan 2, которая должна через 48 дней доставить на поверхность Луны посадочный модуль с луноходом. Об этом 22 июля сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Станция была запущена с пусковой площадки космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Миссия Chandrayaan 2 состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля Vikram и маленького лунохода Pragyan весом около 20 кг. Посадку на поверхность Луну планируется осуществить 7 сентября на высокой равнине между двумя лунными кратерами – Манцини С и Симпелий N, которые находятся в районе Южного полюса.

В случае успеха миссии Chandrayaan 2 Индия станет четвертой страной в мире после бывшего СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны. Посадка на поверхность Луну планируется на 7 сентября.

Напомним, что первоначально запуск планировался на 15 июля, но его отложили из-за обнаруженных за час до старта неполадок.

Видео: NDTV

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