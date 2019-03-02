Плоская земля и пенсии нацистам: ТОП-5 главных новостей мира

Северная Корея пошла на уступки США, но санкции остаются

Фото: AFP.

Плоская земля и пенсии нацистам: ТОП-5 главных новостей мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/95c/f22/5c795cf22b71b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/95c/f22/5c795cf22b71b.jpg 2019-03-02T15:32:00+02:00 Россия Северная Корея пошла на уступки США, но санкции остаются

В Испании повесился создатель пропагандистского телеканала, Индия и Пакистан готовы снова воевать за Кашмир, а в Польше оказалось больше всего пенсионеров, которые до сих пор получают деньги от Гитлера. Читайте главные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

О чем договорились Трамп с Ким Чен Ыном во время переговоров

28 февраля президент США Дональд Трамп подвел итоги встречи с Ким Чен Ыном. Саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

"Ким Чен Ын – особенный человек с особенным характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов", – сказал президент США журналистам в четверг, добавив, что это были "два интересных дня".

"Я думаю, что на самом деле это были два продуктивных дня, но иногда необходимо уходить (из-за стола переговоров – Ред.)", - подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

"Мы говорили об этом. Северная Корея хотела, чтобы мы полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать", - сказал Трамп.

Президент США также заявил, что Северная Корея не будет вновь проводить ядерные и ракетные испытания.

"Испытаний ракет и ядерного оружия (со стороны КНДР – Ред.) больше не будет. Я доверяю ему (Ким Чен Ыну – Ред.) и ловлю его на слове", – сказал американский лидер, выступая по итогам саммита США-КНДР.

Также Трамп заявил, что планов на третий саммит с Ким Чен Ыном нет.

"Нет, посмотрим. Если это произойдет, то это произойдет. Но на данный момент нет никаких планов для третьего саммита с Ким Чен Ыном", – сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг 28 февраля раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole. Главной целью этих переговоров была денуклеаризация Корейского полуострова.

Индия и Пакистан снова на грани войны

Конфликт между Индией и Пакистаном, который тлеет со времен окончания Второй мировой войны, опять обострился: в последние дни февраля 2019 года ядерные государства находятся на пороге новой войны и даже отозвали своих послов. Обстановка предельно накалилась из-за теракта, который произошел 14 февраля на границе Индии и Пакистана, жертвами которого стали 45 индийских военных.

Ответственность на себя взяла "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") – исламская террористическая организация, которая борется за отделение Кашмира от Индии, организовывая теракты против индийских силовиков на территории штата Джамму и Кашмир.

"Совершение этого преступления координировалось из-за рубежа Межведомственной разведкой Пакистана и связанной с ней группировкой "Джаиш-е-Мухаммад", — заявил командующий войсками в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, генерал Канвал Джит Сингх Дхиллон.

По информации генерала Дхиллона, террористы, совершившие атаку, были уничтожены – ими оказались выходцы из индийской части Кашмира и боевик пакистанского происхождения.

В свою очередь, пакистанский премьер Имран Хан пригрозил Индии симметричным ответом, если она решит напасть на Пакистан.

Из-за чего на границе Индии с Пакистаном вот уже более полувека льется кровь, читайте в специальном материала сайта "Сегодня" "Чей Кашмир?": что нужно знать о многолетнем противостоянии Индии и Пакистана".

Основатель одного из пропагандистских каналов России совершил самоубийство

Правоохранительные органы Испании расследуют гибель бывшего генерального директора российского телеканала НТВ Игоря Малашенко. 25 февраля медиаменеджер и один из создателей российской пропагандистской телекомпании Игорь Малашенко был найден повешенным в своем доме в городке Сан-Роке в Андалусии.

Об этом сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов – он подтвердил 25 февраля, что бывший генеральный директор телеканала скончался на 65-м году жизни. Ранее несколько российских изданий, ссылаясь на собственные источники, сообщили о смерти Малашенко, допустив возможность суицида. Венедиктов также подтвердил, что его коллега совершил самоубийство.

"Только ужас и только шок у всех, с кем я разговариваю. Ужас и шок. Он действительно добровольно ушел из жизни. 64 года", – добавил он.

В свою очередь вдова сооснователя НТВ, российская журналистка Божена Рынска допустила, что ее мужа могли убить.

"Есть подозрения, в Испании ведется расследование", – сказала она, уточнив, что Малашенко не оставил предсмертной записки.

Боец UFC Крон Грейси уверен, что Земля плоская

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Крон Грейси заявил, что верит в то, что Земля является плоской. Об этом он сообщил в интервью ESPN.

"Люди по-прежнему нападают на меня из-за моего старого мнения о том, что Земля плоская. Я уже несколько лет не говорю об этом. Никому не навязываю и никак не продвигаю эту идею. Да, я сомневаюсь в том, чего не видел своими глазами. А представленных доказательств для меня недостаточно. Верю ли я по-прежнему, что Земля плоская? Да, я уверен в этом", – рассказал Грейси.

Крон Грейси на тренировке. Фото: Instagram

Напомним, что Крон Грейси дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 17 февраля. Бразилец победил американца Алекса Касереса и записал на счет пятую победу в карьере. Грейси не потерпел ни одного поражения в MMA. До выступлений в Америке бразилец дрался в японской организации Rizin. Грейси – сын Риксона Грейси, известного по выступлениям в Pride.

Германия платит пенсии тысячам бывших нацистов

Несмотря на то, что людям, пострадавшим от нацистского режима, приходится по несколько лет ждать выплаты пособий от Германии, более двух тысяч пособников Третьего рейха в пяти десятках стран мира ежемесячно получают пенсии за свои преступления, пишет австрийское издание Österreich.

В целом, Берлин продолжает платить "гитлеровскую пенсию" 2033 бывшим военнослужащим нацистских войск, из которых около четверти проживают в Польше. Еще 101 живет в самой Австрии, 184 – в Словении и 18 – в Бельгии.

Журналисты обратились в Министерство труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии за комментарием по этому поводу, но ведомство не ответило на данный запрос.

Напомним, что ранее в бельгийском издании Morgen вышла статья о том, что около трех десятков бывших нацистских коллаборационистов в Бельгии получают пенсии в размере 425-1275 евро.

На это в Министерстве труда и социальных дел ФРГ заявили, что речь, вероятно, идет о выплатах по так называемому Закону об обеспечении жертв войны, а среди получающих пенсию от ФРГ в Бельгии нет бывших членов "Ваффен-СС".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Плоская земля и пенсии нацистам: ТОП-5 главных новостей мира". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.