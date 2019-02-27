"Чей Кашмир?": что нужно знать о многолетнем противостоянии Индии и Пакистана

Два ядерных государства опять оказались на пороге войны

Фото: Getty Images.

"Чей Кашмир?": что нужно знать о многолетнем противостоянии Индии и Пакистана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6a1/b4e/5c76a1b4ea97f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6a1/b4e/5c76a1b4ea97f.jpg 2019-02-27T17:14:00+02:00 Другие страны Два ядерных государства опять оказались на пороге войны

Конфликт между Индией и Пакистаном, который тлеет со времен окончания Второй мировой войны, опять обострился: в последние дни февраля 2019 года ядерные государства находятся на пороге новой войны и даже отозвали своих послов . Обстановка предельно накалилась из-за теракта, который произошел 14 февраля на границе Индии и Пакистана, жертвами которого стали 45 индийских военных.

Ответственность на себя взяла "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") – исламская террористическая организация, которая борется за отделение Кашмира от Индии, организовывая теракты против индийских силовиков на территории штата Джамму и Кашмир.

"Совершение этого преступления координировалось из-за рубежа Межведомственной разведкой Пакистана и связанной с ней группировкой "Джаиш-е-Мухаммад", — заявил командующий войсками в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, генерал Канвал Джит Сингх Дхиллон.

По информации генерала Дхиллона, террористы, совершившие атаку, были уничтожены – ими оказались выходцы из индийской части Кашмира и боевик пакистанского происхождения.

В свою очередь, пакистанский премьер Имран Хан пригрозил Индии симметричным ответом, если она решит напасть на Пакистан.

"Местные политики призывают отомстить Пакистану. Если Индия решит напасть, то мы не будем раздумывать и ответим. Решение о начале войны принимается одной стороной, а о завершении войны — уже несколькими", – грозно заявил он.

Из-за чего на границе Индии с Пакистаном вот уже более полувека льется кровь, читайте в специальном материала сайта "Сегодня".

Когда распадаются империи

Больной для Индии и Пакистана вопрос — "Чей Кашмир?", не может разрешиться свыше семидесяти лет. Начавшись с большой крови, во время раздела Британской Индии в августе 1947-го по религиозному признаку – на независимые государства доминион Пакистан и Индийский Союз, в результате чего в вооруженных конфликтах погибло от 1 до 5 млн человек. Кашмирский конфликт продолжает тлеть, время от времени вспыхивая, вплоть до сегодняшнего дня.

Камнем преткновения стало княжество Джамму и Кашмир, где правил махараджа Хари Сингх – индуист по вероисповеданию. Между тем, 2/3 подданных княжества были мусульманами, и при первой же дестабилизации обстановки, во время раздела Британской Индии, сразу несколько провинций княжества восстали против махараджи-иноверца. 21 октября 1947 года в поддержку восставших мусульман Джамму и Кашмира в княжество вторглись пуштунские племена с территории Пакистана. 24 октября 1947 года захватчики провозгласили создание суверенного образования Свободный Кашмир, которое входит отныне в состав Пакистана. В ответ махараджа Хари Сингх заявил о том, что Джамму и Кашмир остается частью Индии и попросил индийское правительство о военной поддержке.

Эти события привели к трем Индо-Пакистанским войнам, которые произошли в 1949, 1965 и 1971 годах.

В результате первого военного конфликта Кашмир был поделен на две части, подконтрольные, соответственно, Индии и Пакистану. Причем каждая сторона перекладывала ответственность на другую: Индия заявляла, что это Пакистан оккупировал мятежное княжество, а Пакистан, наоборот – обвинял в оккупации Индию. Две тогдашние сверхдержавы – США и СССР, вполне естественно поддерживали противоположные лагеря: СССР признал, что территория Индии незаконно оккупирована Пакистаном, США встали на сторону Пакистана.

В 1956 году, после принятия закона о новом административном делении страны, Индия предоставила своим кашмирским территориям статус штата Джамму и Кашмир. Летней столицей штата остался Сринагар, зимней стал город Джамму. Линия прекращения огня превратилась де-факто в государственную границу между Индией и Пакистаном.

Пакистан был заинтересован в том, чтобы контролировать территорию Кашмира потому, что таким образом Пакистан получал общую границу с Китаем, который являлся его союзником. Так, после индо-китайской войны 1962 года (которую развязал Пакистан, а кровопролитие удалось остановить только силами ООН), пакистанское руководство начало переговоры с КНР о демаркации границы в Кашмире. В 1963 году, после подписания пакистано-китайского пограничного соглашения, у Китая оказалась, как полагают индийцы, часть исконной индийской территории – долина Шаксгама.

Самой масштабной стала третья индо-пакистанская война 1971 года, которая окончилась капитуляцией пакистанских войск в Восточном Пакистане. В результате Восточный Пакистан стал независимым государством Бангладеш. Летом 1972 года в городе Симла в Индии тогдашние главы Индии и Пакистана подписали мирное соглашение, согласно которому границы Индии и Пакистана возвращались к довоенным границам 1949 года.

Но, несмотря на мирный договор, Пакистан все это время поддерживал исламских боевиков в Джамму и Кашмире, что рано или поздно должно было привести к новым вспышкам насилия. Тем более, что к концу восьмидесятых годов обстановка в регионе особенно накалилась на фоне общего социально-экономического кризиса.

В результате на территории штата активизировалась деятельность сразу нескольких террористических организаций, требовавших "свободы оккупированного Индией Кашмира" под исламскими лозунгами – оружие им поставлял Пакистан, а самих боевиков тренировали в военных лагерях на пакистанской территории. При этом среди террористов было немало афганских моджахедов. Параллельно с партизанской деятельностью боевиков внутри самого штата происходили регулярные столкновения военных сил Индии и Пакистана на границе.

Долгих четырнадцать лет, с 1987-го по 2001 год, в Кашмире практически ни дня не прошло без нападения боевиков или без обстрела погранзастав той или иной стороны. За это время Индия потеряла более 30 тыс. военнослужащих и мирных жителей, жители Кашмира – порядка 70 тыс. убитыми. Пик противостояния пришелся на 1999 год – это была Каргильская война, из которой победителем вышла Индия.

В 1990 году в Джамму и Кашмире было введено прямое президентское правление и в штат были введены индийские войска численностью до 20 дивизий. В 1995 году правительство Индии начало уделять повышенное внимание развитию хозяйства штата Джамму и Кашмир, в сентябре 1996 года состоялись выборы в Законодательное собрание штата. Боевики стали терять сторонников. Если раньше большую часть боевиков составляли местные жители, то к концу 1990-х годов до 70% боевиков были пакистанцами и афганцами.

Кровь за кровь

Последние четыре года пропакистанские силы в Кашмире перешли к тактике масштабных террористических актов, которые террористы-смертники из "Джаиш-е-Мухаммад" осуществляют против индийских сил безопасности. Организация признана террористической не только в Индии, Британии и Америке, но и в самом Пакистане.

Теракт от 14 февраля 2019 года на шоссе Джамму — Сринагар стал одним из самых страшных за последние годы. В предыдущий раз такой всплеск террора вызвало убийство известного боевика-сепаратиста Бурхана Вани.

22-летнего "Кашмирского Че-Гевару", ставшего для сепаратистов символом борьбы за свободу, застрелил индийский спецназ в результате перестрелки во время спецоперации 8 июля 2016 года. Разумеется, после этого он получил статус мученика. Только 10 июля 2016-го 11 человек погибли в схватке с полицией и еще не менее полусотни получили ранения . Всего во время стычек с полицией и в атаках террористов, которые стали местью боевиков за смерть Бурхана Вани, только с июня по сентябрь погибло 80 человек.

Насилие, как известно, порождает насилие: теракт от 14 февраля вызвал к жизни новый виток кровавого противостояния между Пакистаном и Индией. ВВС Индии жестко ответили боевикам на теракт, нанеся военно-воздушный удар по лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в подконтрольной Пакистану части Кашмира. 12 самолетов ВВС Индии "Мираж-2000" сбросили на лагерь боевиков несколько бомб массой по тонне каждая и фактически стерли его с лица земли.

"Это был необходимый шаг для защиты страны. Премьер-министр Нарендра Моди дал вооруженным силам свободу действий", — приводит агентство Reuters слова индийского министра развития человеческих ресурсов Пракаша Джавадекара.

В свою очередь, в Пакистане не менее жестко отреагировали на удар Индии по боевикам в Кашмире и привели войска в полную боевую готовность. Так, в среду, 27 февраля, стало известно, что ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, которые по мнению Исламабада нарушили воздушное пространство страны. При этом пилот одного из индийских самолетов взят в плен.

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