Пока США готовят новые санкции против РФ, в Бельгии рассекретили русского "крота": ТОП-5 новостей мира

На этой неделе в Европе свирепствовал грипп, а в Индии – кашмирские террористы

Фото: Flickr.

Пока США готовят новые санкции против РФ, в Бельгии рассекретили русского "крота": ТОП-5 новостей мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6db/211/5c66db211b2b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6db/211/5c66db211b2b2.jpg 2019-02-16T16:00:00+02:00 Россия На этой неделе в Европе свирепствовал грипп, а в Индии – кашмирские террористы

Сколько военных погибло во время теракта в Индии, как именно Америка накажет Россию за Керченский кризис и на чем попался российский "крот" из бельгийской контрразведки: читайте самые главные новости уходящей недели изо всех уголков мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Шатдаун в Америке отменяется

Шатдауна не будет: американский сенат утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года. Об этом сообщает The Hill.

Как отмечает издание, в утвержденном сенате бюджете на строительство стены с Мексикой предусмотрено выделение лишь 1,37 миллиарда долларов, когда необходимы 5,7 миллиардов.

На данный момент законопроект должна принять Палата представителей, а после этого документ передадут президенту Дональду Трампу.

Напомним, ранее Трамп заявил, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой – с одобрением конгресса или без него.

Америка вводит новые санкции против России

13 февраля сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Список мер, который предлагают сенаторы ввести в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за события в Украине, разделяется на две части.

Первая часть является ответом на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они касаются "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, будут введены ограничения на инвестиции в российские СПГ-проекты за границами Российской Федерации и вообще на все российские энергетические проекты.

Также американские законодатели хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора и российских "политических фигур, олигархов, членов их семей и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, как и анонсировал американский дипломат в Давосе, в самом деле является ответом на российскую агрессию против нашей страны. В частности, сенаторы предлагают внести в санкционные списки "24 сотрудника ФСБ, которые считаются причастными" к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

В том случае, "если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе" американские сенаторы предлагают ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ.

Реакцию Кремля на новые санкции и какие из введенных ранее продолжают действовать – читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Гуд бай, Америка: что нужно знать о санкциях США против России").

Страшный теракт в Индии: погибли десятки военных

Страшный теракт на индийско-пакистанской границе: погибли не менее 42 человек и еще несколько десятков человек пострадали, сообщает India Today.

Инцидент в индийском штате Джамму и Кашмир произошел днем 14 февраля, когда террорист-смертник подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной из 78 транспортных средств.

Индийские военные направлялись из города Джамму в Шринагар. Всего в колонне передвигались более 2,5 тыс. силовиков. Взрывчатка сработала около автобусов с 42 военными.

Ответственность за случившееся взяли на себя боевики из выступающей за присоединение к Пакистану региона Кашмир исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования погибшим и их родственникам, а также обещал, что их жертвы не будут напрасными.

Шпионский скандал в Бельгии: глава контрразведки может быть "кротом" России

Бельгийские власти отстранили от исполнения обязанностей руководителя одного из подведомств Службы информации и безопасности Бельгии Клемента Вандерборре: высокопоставленный служащий бельгийской контрразведки может быть "кротом" России.

Как сообщили местному изданию De Morgen источники, отстраненный чиновник последние четыре десятка лет посвятил работе в бельгийской контрразведке, но в последнее время от его подчиненных стали поступать жалобы. По словам младших коллег Вандерборре, он поменял стиль своего руководства, а также его застали за уничтожением конфиденциальных документов в шредере.

На данный момент его офис опечатан, а сам он находится под домашним арестом, где пробудет до окончания внутреннего расследования в департаменте контрразведки. Сам Вандерборре все обвинения отрицает.

О его вероятных связях с Москвой сообщил один из сотрудников бельгийской контрразведки. По его словам, во ходе спецоперации в Сербии в 2016 году Клемент Вандерборре предоставил доступ к конфиденциальной информации гражданке Сербии, которая, вероятно, работала как двойной агент в пользу России.

Грипп косит Европу: жертвами вируса стали более 100 человек

Европейский континент охватывает эпидемия гриппа H1N1 и H3N2 – в странах Восточной и Центральной Европы сообщают о сотнях жертв болезни, а количество инфицированных идет на сотни тысяч.

В частности, с начала года из-за вируса в Сербии скончались не менее 29 человек, а также было зафиксировано 104,6 тыс. случаев заболеваний с симптомами гриппа – в их числе и 20 тыс. человек, у которых симптомы обнаружили за последнюю неделю. Несмотря на это эпидемию не объявляли.

Кроме того, в Хорватии из 48 тыс. человек, инфицированных гриппом, погибли 75. Уровень заболеваемости в стране установил рекорд за последние пять лет.

В других странах региона наблюдается похожая картина: в Республике Сербской от вируса скончались 16 человек, 72 человека уже умерли в Румынии, а также о первой жертве свиного гриппа (H1N1) сообщили в Албании. Кроме того, известно о нескольких десятках заболевших в Болгарии.

Практически во всех странах основная категория инфицированных – это малолетние дети и пожилые люди. Однако балканские медики прогнозируют, что пик заболеваемости придется на середину февраля.

В то же время в январе в Латвии уже объявили эпидемию гриппа – здесь из-за осложнений болезни погибли 20 человек. Отмечается, что никто из них не прививался от гриппа.

Напомним, что в Украине из-за гриппа в ряде регионов был объявлен карантин.

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