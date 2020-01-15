Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

Трансфер власти, подарок народу и разворот на Запад: все версии послания Путина и отставки Медведева

15 января, 20:56

Эксперты размышляют, к чему могут привести изменения в конституцию РФ и почему Кадыров временно ушел с поста

Россию тряхнуло: 15 января Путин в очередной раз выступил перед членами парламента РФ и предложил внести изменения в Конституцию РФ. Эти изменения предполагают усиление власти парламента — в частности, Госдуме предложено передать право утверждать членов Кабинета министров. Также среди предложений президента – приоритет российского законодательства над международным, избрание президента только на два срока – причем без уточнения, подряд или нет, и уточнение, что кандидат в президенты не может иметь другого гражданства и должен проживать в РФ не менее 25 лет.

Предложения Путина будут рассмотрены на референдуме. Но премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не стал его дожидаться, и в тот же день объявил, что все правительство уходит в отставку. Но это не значит, что он покинет политику: до назначения нового кабинета его Кабмин будет играть роль переходного правительства, а потом его назначат заместителем председателя Совета безопасности РФ, причем должность создадут конкретно под него.

Естественно, все эти потрясения заставили народ задуматься, что же такого придумал российский президент – который фактически находится у власти на протяжении двух десятков лет. И версии выдвигаются самые разнообразные – от мысли, что президент РФ действительно устал и хочет уйти, до мнения, что подобный трансфер лишь добавит Путину власти, параллельно избавив от ответственности. Хватает и конспиративных мнений – ведь неожиданно и глава Чечни Рамзан Кадыров временно покинул пост из-за, по его словам, "временной нетрудоспособности", возложив свои обязанности на главу правительства Муслима Хучиева.

Блогеры и эксперты: это трансфер и цементирование власти

Российский журналист Леонид Радзиховский прогнозирует, что своими действиями Владимир Путин приведет в Россию хаос. По его мнению, Владимир Путин после новых выборов в Госдуму станет ее главой, и сосредоточит в своих руках власть, но при этом ответственность его будет равна 0.

"Двуглавый Орел склюет сам себе ОБЕ ГОЛОВЫ. Тут и настоящая "борьба олигархов" – только не "абрамовичей-потаниных", а РЕАЛЬНЫХ олигархов – чиновников и депут. групп, кот. НА ХАЛЯВУ(!) из шестерок перелетели в... КОЗЫРНЫЕ ШЕСТЕРКИ", – написал он на своей странице в ФБ.

Реклама

Украинский блогер Андрей Алехин уверен, что временный уход Рамзана Кадырова тоже связан с сегодняшними событиями в политикуме России:

В тренде
"Впервые в истории": что говорил Путин Федеральному собранию
Владимир Путин. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Ну а политолог Владимир Цыбулько считает, что все усилия Путина направлены на то, чтобы стать современным Сталиным. Или Гитлером – ибо, по его мнению, такая концентрация власти была только у них.

Иностранные СМИ: социальное напряжение и "обновление" для Запада

По мнению аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, что Дмитрий Медведев, вероятно, пошел в отставку из-за своей "токсичности": именно во времена его премьерства в стране прошли крупнейшие уличные протесты, поскольку россияне остро почувствовали хронические экономические проблемы и снижение уровня жизни. Ведь в то время, как Путин принимал решения об обороне и внешней политике, именно Медведев отвечал за внутреннюю и экономическую политику, что и привело к значительному падению его рейтингов.

Ну и поскольку Путин приступает к потенциальному переходу от президентства к Думе, ему понадобится фигура, которой он может доверять, а доверия между ним и Медведевым больше нет.

Тимоти Эш, старший стратег-аналитик по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management, также считает, что уход Медведева снизит социальное напряжение в РФ. Ее слова приводит cnbc.

"Я думаю, все это — ответом на опросы общественного мнения, отражающие недовольство населения правительством и его судьбой в жизни, и ослабление поддержки самого Путина. Также Путин дождался смягчения санкций. И теперь он "продаст" миру это "новое" правительство как часть нового старта/выхода на Запад", – считает эксперт.

Ну а тем временем Владимир Путин согласовал отставку правительства. И в тот же день предложил Госдуме кандидатуру нового премьера – им, как ожидается, станет Михаил Мишустин, который последние 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу РФ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Владимир Путин Дума Дмитрий Медведев

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и Путина
В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и ПутинаДругие страны
По продолжению
По продолжению "Северного потока – 2" в Европе пустили российский газЭкономика
В России детям раздали конфеты с изображением Путина: в составе водка и перец чили (фото)
В России детям раздали конфеты с изображением Путина: в составе водка и перец чили (фото)Россия
"Пока что Зеленский часто ведет себя, как Голобородько": интервью с Ириной БекешкинойУкраина
Холопам и крепостным: Жириновский устроил раздачу денег на Красной площади, видео
Холопам и крепостным: Жириновский устроил раздачу денег на Красной площади, видеоРоссия
Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал бессрочным
Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал бессрочнымПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...