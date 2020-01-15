Трансфер власти, подарок народу и разворот на Запад: все версии послания Путина и отставки Медведева

Эксперты размышляют, к чему могут привести изменения в конституцию РФ и почему Кадыров временно ушел с поста

Россию тряхнуло: 15 января Путин в очередной раз выступил перед членами парламента РФ и предложил внести изменения в Конституцию РФ. Эти изменения предполагают усиление власти парламента — в частности, Госдуме предложено передать право утверждать членов Кабинета министров. Также среди предложений президента – приоритет российского законодательства над международным, избрание президента только на два срока – причем без уточнения, подряд или нет, и уточнение, что кандидат в президенты не может иметь другого гражданства и должен проживать в РФ не менее 25 лет.

Предложения Путина будут рассмотрены на референдуме. Но премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не стал его дожидаться, и в тот же день объявил, что все правительство уходит в отставку. Но это не значит, что он покинет политику: до назначения нового кабинета его Кабмин будет играть роль переходного правительства, а потом его назначат заместителем председателя Совета безопасности РФ, причем должность создадут конкретно под него.

Естественно, все эти потрясения заставили народ задуматься, что же такого придумал российский президент – который фактически находится у власти на протяжении двух десятков лет. И версии выдвигаются самые разнообразные – от мысли, что президент РФ действительно устал и хочет уйти, до мнения, что подобный трансфер лишь добавит Путину власти, параллельно избавив от ответственности. Хватает и конспиративных мнений – ведь неожиданно и глава Чечни Рамзан Кадыров временно покинул пост из-за, по его словам, "временной нетрудоспособности", возложив свои обязанности на главу правительства Муслима Хучиева.

Блогеры и эксперты: это трансфер и цементирование власти

Российский журналист Леонид Радзиховский прогнозирует, что своими действиями Владимир Путин приведет в Россию хаос. По его мнению, Владимир Путин после новых выборов в Госдуму станет ее главой, и сосредоточит в своих руках власть, но при этом ответственность его будет равна 0.

"Двуглавый Орел склюет сам себе ОБЕ ГОЛОВЫ. Тут и настоящая "борьба олигархов" – только не "абрамовичей-потаниных", а РЕАЛЬНЫХ олигархов – чиновников и депут. групп, кот. НА ХАЛЯВУ(!) из шестерок перелетели в... КОЗЫРНЫЕ ШЕСТЕРКИ", – написал он на своей странице в ФБ.

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Украинский блогер Андрей Алехин уверен, что временный уход Рамзана Кадырова тоже связан с сегодняшними событиями в политикуме России:

Ну а политолог Владимир Цыбулько считает, что все усилия Путина направлены на то, чтобы стать современным Сталиным. Или Гитлером – ибо, по его мнению, такая концентрация власти была только у них.

Иностранные СМИ: социальное напряжение и "обновление" для Запада

По мнению аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, что Дмитрий Медведев, вероятно, пошел в отставку из-за своей "токсичности": именно во времена его премьерства в стране прошли крупнейшие уличные протесты, поскольку россияне остро почувствовали хронические экономические проблемы и снижение уровня жизни. Ведь в то время, как Путин принимал решения об обороне и внешней политике, именно Медведев отвечал за внутреннюю и экономическую политику, что и привело к значительному падению его рейтингов.

Ну и поскольку Путин приступает к потенциальному переходу от президентства к Думе, ему понадобится фигура, которой он может доверять, а доверия между ним и Медведевым больше нет.

Тимоти Эш, старший стратег-аналитик по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management, также считает, что уход Медведева снизит социальное напряжение в РФ. Ее слова приводит cnbc.

"Я думаю, все это — ответом на опросы общественного мнения, отражающие недовольство населения правительством и его судьбой в жизни, и ослабление поддержки самого Путина. Также Путин дождался смягчения санкций. И теперь он "продаст" миру это "новое" правительство как часть нового старта/выхода на Запад", – считает эксперт.

Ну а тем временем Владимир Путин согласовал отставку правительства. И в тот же день предложил Госдуме кандидатуру нового премьера – им, как ожидается, станет Михаил Мишустин, который последние 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу РФ.

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