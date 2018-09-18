Россия не пойдет на конфликт с Израилем из-за сбитого "Ил-20": эксперт назвал "нюансы" для Кремля

Кремль попытается избежать конфронтации с израильской стороной, все может обойтись извинениями и сатисфакцией

После сбития в Сирии российского военного самолета "Ил-20" официальная Москва вряд ли пойдет на какую-то серьезную конфронтацию с Израилем, а скандал может исчерпаться публичными извинениями израильской стороны.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Россия, конечно, на конфронтацию может пойти, но вряд ли это произойдет, учитывая тот факт, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху чаще бывает в Москве, чем в каких-либо других столицах мира и диалог с Израилем Россия ведет довольно хорошо. В любом случае все может закончится извинениями или определенной сатисфакцией со стороны Израиля как возможный выход из этой проблемы. Но это – как один из вариантов развития событий", – пояснил он.

Как добавил эксперт, по большому счету российский самолет был сбит ракетой войск Башара Асада, а не израильской, "поэтому обвинения, которые прозвучали в адрес Израиля выглядят недоказанными, слабыми и крайне эмоциональными".

Напомним, поздно ночью 17 сентября морской самолет-разведчик "Ил-20" Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Как заявила американская телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона, российский разведчик стал жертвой огня системы ПВО сил диктатора Башара Асада.

В то же время, поскольку российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne, в Министерстве обороны Франции заявили, что не имеют инциденту никакого отношения.

В Пентагоне также заявили о непричастности американских военных к исчезновению российского самолета, однако кем именно был нанесен удар, сказать отказались.

Ближе к полудню в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.