Уничтожение российского Ил-20 в Сирии: главные подробности

Сегодня, 13:55

Россия потеряла в Сирии самолет-разведчик Ил-20 с 15 людьми на борту: как на это отреагировали все задействованные стороны

Фото: AFP
Фото: AFP

Поздно ночью 17 сентября морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Как заявила американская телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона, российский разведчик стал жертвой огня системы ПВО сил диктатора Башара Асада.

В то же время, поскольку российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne, в Министерстве обороны Франции заявили, что не имеют инциденту никакого отношения.

В Пентагоне также заявили о непричастности американских военных к исчезновению российского самолета, однако кем именно был нанесен удар, сказать отказались.

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Ближе к полудню в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

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В свете этого Москва назвала действия Иерусалима "враждебными и не отвечающими духу российско-израильского партнерства", поскольку израильские военные предупредили россиян об атаке менее чем за минуту до ее начала. В России даже заявили, что оставляют за собой право на некие "ответные действия".

В министерстве обороны Израиля отказались комментировать случившееся.

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Однако при этом стало известно, что Россия впервые испытала свои С-400 в Сирии. По данным СМИ, инцидент произошел в результате ракетного обстрела сирийской территории со стороны Средиземного моря, однако официально в Минобороны РФ эту информацию пока что никак не комментировали. 

Кроме того, было обнаружено место крушения Ил-20 - самолет упал в Средиземном море в 27 км к западу от сирийской деревни Баниас. Россия проводит операцию по сбору фрагментов тел погибшего экипажа, а официальные представители РФ уточнили, что на борту сбитого разведчика находились 15 человек.
Сирия, разведчик, уничтожение, с-400, Ил-20, С-200
Источник:

"Сегодня"

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