В России отбили у милиции журналиста Голунова, а в Северной Корее генерала-заговорщика скормили пираньям: главные новости мира

В Молдове завершилось долгое политическое противостояние – правительство Майи Санду признано легитимным

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

Почему люди массово вышли на улицы в Москве, Алма-Аты и Гонконге? Читайте ТОП-5 новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Молдове наконец-то разрешился правительственный кризис

Политический кризис в Молдове, который начался после очередных выборов в парламент республики, состоявшиеся 24 февраля, наконец-то разрешился: Демпартия сделала важное заявление.

Демократическая партия Молдовы приняла решение уйти в оппозицию, что дает шанс на урегулирование политического кризиса в стране. Об этом вице-председатель партии Владимир Чеботарь объявил в пятницу, 14 июня, на брифинге по итогам заседания Национального политического совета.

"Мы уходим в оппозицию. Правительство (Павла Филипа) подаст в отставку, все министры. Это единственный выход для преломления политического кризиса", – сказал Чеботарь.

Ранее источник в Демократической партии сообщил, что после визита в офис партии посла США в Кишиневе Дерека Хогана демократы приняли решение разблокировать правительственные здания.

Эта история началась четыре месяца назад, когда в феврале состоялось очередное голосование на парламентских выборах в Молдове. В новый парламент Республики Молдова XXI созыва прошли Партия социалистов, Демократическая партия, избирательный блок ACUM ("Сейчас") и партия "Шора" (названная по имени мэра молдавского города Оргеев Илана Шора).

Это были первые парламентские выборы в Молдове, которые проходили в соответствии с новой, смешанной системой, введенной в 2017 году. Суть ее заключается в том, что отныне 101 депутат Парламента Республики Молдова избирается так: 50 депутатов – по партийным спискам, а остальные 51 избираются в отдельных избирательных округах.

Как и предупреждали эксперты, после выборов Молдову ожидал долгий период нестабильности. Что именно происходит в Молдове и каковы причины, приведшие страну к политическому кризису, читайте в специальном материале сайта "Сегодня""Двоевластие и войска РФ на границе с Украиной: что нужно знать о кризисе в Молдове".

Дело Ивана Голунова всколыхнуло российское общество

36-летний Иван Голунов – корреспондент отдела расследований интернет-издания "Медуза". Издание ВВС называет его в числе одного из самых заметных в России журналистов-расследователей. Главные темы расследований Голунова – коррупция в мэрии Москвы. Среди других злоупотреблений, который расследовал Голунов, также можно назвать дела черных риэлторов и как работает похоронный бизнес.

По данным журналистов ВВС, именно расследование "Медузы" о похоронном бизнесе, которое вышло в августе прошлого года и над которым Голунов продолжал работать в последнее время, и стало причиной уголовного преследования журналиста. Как пишет "Медуза", контроль над похоронным бизнесом в России постепенно переходит от людей, близких к криминальным структурам, к людям, связанным с государством. При этом похоронные компании часто связаны с организованной преступностью, а переделы рынка сопровождаются убийствами.

Голунов был задержан 6 июня. ГУВД Москвы сообщило, что у задержанного при личном досмотре было якобы обнаружено 5 свертков наркотического вещества "производное N-метилэфедрона" общей массой около 4 граммов. При обыске квартиры журналиста якобы были обнаружены еще наркотики (согласно информации правоохранителей, кокаин) и весы для их расфасовки. Во время задержания Голунов был избит. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). 8 июня Голунов был отправлен под домашний арест на два месяца.

Задержание журналиста вызвало широкое общественное возмущение. За Ивана Голунова вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но также политики и артисты: в его защиту выступили Юрий Шевчук, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Борис Гребенщиков и многие другие известные люди.

Во вторник, 11 июня, стало известно, что Ивана Голунова освободили, а в отношении полицейских, которые задержали расследователя "Медузы", начали проверку. Историю злоключений российского журналиста-автора громких расследований Ивана Голунова читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Месть за расследования о коррупции и 400 задержанных митингующих: что нужно знать о деле Ивана Голунова".

В Гонконге из-за массовых протестов эвакуировали правительство

Из-за массовых протестов в центральной части Гонконга власти специального административного района Кита приняли решение 13 июня закрыть и эвакуировать все правительственные и административные здания. Центр города оцеплен полицией, полицейские в штатском проверяют документы.

Протестующие, тем не менее, продолжают собираться на улицах, многие из них в масках и защитных очках на случай, если полиция снова применит слезоточивый газ. Сообщается о нескольких тысячах митингующих, главным образом это молодежь и студенты.

Ранее сообщалось, что полиция Гонконга применила слезоточивый газ и травматическое оружие для разгона демонстрантов.

Жители Гонконга вышли на массовую уличную акцию протеста против готовящегося законопроекта об экстрадиции с КНР. Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Но местная администрация готовится наладить сотрудничество в этой сфере.

В Казахстане задержали почти тысячу протестующих

Правоохранительные органы Казахстана привлекли к административной ответственности свыше 950 человек за участие в несанкционированных акциях 9 и 10 июня в городах Нур-Султане и Алма-Ате. Об этом заявил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Казахстана Сапарбек Нурпеисов на брифинге в четверг, 13 июня, передает ТАСС.

"В отношении злостных нарушителей полиция применила меры административного воздействия. За участие в незаконных акциях, неисполнение законных требований сотрудников полиции судом административно наказаны 957 лиц. Из них к аресту – 670, к штрафу – 115, предупреждены – 172", – рассказал Нурпеисов.

Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре обеспечить законные права задержанных граждан.

"В рамках надзорных полномочий прокурорами с учетом осознания содеянного, семейного положения, личности и других обстоятельств в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства прокурора о снижении им сроков ареста. Суд поддержал, они освобождены", – пояснил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, на сегодняшний день 180 человек в Нур-Султане и Алма-Ате остаются в спецпремниках, их арестовали на срок от 6 до 15 суток.

Напомним, что президентские выборы в Казахстане сопровождались массовыми беспорядками – в день волеизъявления полиция задержала в Алматы и Нур-Султане около полутысячи человек.

Ким Чен Ын скормил провинившегося генерала пираньям

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын скормил провинившегося генерала пираньям. Информация об этом появилась в сети, пишет Daily Star.

По данным издания, лидер КНДР якобы завез в свою резиденцию огромный аквариум с зубатыми рыбами. Генерала, который был подвергнут новому виду казни, якобы заподозрили в государственном перевороте. По той информации, которая распространяется, мужчину привезли в резиденцию, изрезали ему руки, ноги и бросили в аквариум с рыбами. От чего он умер, неизвестно. Причиной могли стать как рыбы, так и утопление.

Напомним, ранее мы писали, что спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хук Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. С таким утверждением в пятницу, 31 мая, выступила консервативная южнокорейская газета "Чосон ильбо", сославшись на источники в КНДР.

Позже стало известно, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чен впервые за долгое время появилась на публике и тем самым опровергла слухи о том, что она вместе с другими высокопоставленными чиновниками была наказана за неудавшийся саммит США-КНДР в Ханое.

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