Белый дом подтвердил, что Трамп отправил письмо Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп действительно прислал личное письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, о чем ранее сообщил официальный Пхеньян.

Это подтвердила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает американское издание The Hill.

"Письмо было отправлено президентом Трампом, и переписка между двумя лидерами продолжается", – заявила представительница администрации президента США.

Формальный процесс переговоров между двумя лидерами был поставлен "на паузу" после неудачного саммита во Вьетнаме в конце февраля этого года, когда стороны не достигли никаких договоренностей и прервали встречу ранее запланированного.

Как сообщалось, накануне официальные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа. При этом было отмечено, что для лидера КНДР письмо от главы Белого дома имело "интересное содержание".

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил северокорейского лидера за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым".

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27–28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.