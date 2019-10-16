"Мы поможем": Трамп сделал важное заявление по ситуации в Сирии

Вашингтон поможет в переговорах по урегулированию в Сирии

/ Фото: AFP

Соединенные Штаты помогут в ведении переговоров для урегулирования ситуации в Сирии. Об этом заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Италии Серджо Маттареллой в Белом доме.

"Мы поможем в переговорах", - сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается проводить на этой неделе переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.

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"Я не буду с ним разговаривать. Они (члены делегации США – Ред.) будут вести переговоры со своими визави. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим", – заявил Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста телеканала Sky News.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду, 16 октября, направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. Телеканал CBS отмечал, что на них будет возложена задача добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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