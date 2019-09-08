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ООН приветствует обмен пленными и надеется на разблокирование мирного процесса

8 сентября, 23:45

Генеральный секретарь призывает все соответствующие стороны предпринять дальнейшие меры в таком же духе

/ Фото: AFP

Обмен пленными между Украиной и Россией может служить позитивным шагом для повышения доверия между сторонами, разблокировки конструктивного диалога с целью урегулирования конфликта.

Об этом говорится в заявлении для прессы официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь ООН приветствует обмен пленными и задержанными, который состоялся между Российской Федерацией и Украиной 7 сентября и отмечает всех причастных, кто добился этого результата, включительно с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным", – говорится в заявлении.

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Гутерриш надеется, что "этот важный гуманитарный акт может служить позитивным шагом к повышению доверия между всеми". Он также выразил надежду на разблокирование "регулярного и конструктивного диалога на всех уровнях", с прицелом на построение пути к тому, чтобы однажды найти урегулирование конфликта в восточной Украине.

"Генеральный секретарь призывает все соответствующие стороны предпринять дальнейшие меры в таком же духе, чтобы обеспечить динамику продолжающихся усилий, Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и других, включая прочное прекращение огня, облегчение гуманитарной ситуации вдоль линии соприкосновения, разблокировку прогресса по имплементации Минских договоренностей", – подытожил он.

Как сообщалось, после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его договоренности с президентом России Владимир Путиным обеими сторонами были выполнены в полной мере.

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Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев. На возвращение политзаключенных и моряков уже отреагировали на Западе.

Помимо этого, на обмен пленными уже откликнулись украинские политики.

Также мы публиковали официальный список освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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ООН минские договоренности обмен пленными освобождение заложников нормандский формат Гутерриш

Источник: Сегодня

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