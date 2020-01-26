Опасность эпидемии растет: США и Япония эвакуируют своих граждан из Китая

Во Франции наблюдают 10 человек с подозрением на вирус, число вероятных инфицированных в мире приближается к 5 тысячам

/ Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2 тыс. человек, заражение подозревается еще у 2,7 тысяч. Число летальных исходов по-прежнему составляет 57 человек.

Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае. Такие данные были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Китае, в которой приняли участие представители сразу трех ведомств – государственного комитета по делам здравоохранения, министерства транспорта и министерства промышленности и информатизации, передает ТАСС.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Так, во Франции продолжают следить за 10 пациентами, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус. Третий случай заболевания подтвердили в США, в штате Калифорния.

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Из-за того, что у вируса долгий инкубационный период — до двух недель, на протяжении которого заболевший человек может заражать других людей, власти Китая констатируют: эпидемия пока не достигла своего пика.

Многие страны начали эвакуацию своих граждан из Китая. Так, США объявили, что эвакуируют весь персонал американского консульства в Ухане. Ограниченное количество мест они предоставят и для других граждан во время вылета из города: они смогут улететь на "единственном рейсе", который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско. Ведь, как известно, Ухань находится в транспортной блокаде: всякое транспортное сообщение с городом отсутствует.

Япония также планирует вывезти своих граждан, а их в Ухане около 700 человек, обратно в страну: рейс также будет только один, с прибытием в Токио.

А вот французы собираются увезти своих граждан из Уханя, но не из страны: их лишь отвезут автобусами в другие китайские города, где они 14 дней будут находиться на карантине.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством Минздрава. Он заслушал информацию о ситуации с коронавирусом в Украине, а также призвал ведомство активнее информировать украинцев об опасности вируса и способах профилактики.

Детально о том, как распространяется вирус и каковы его симптомы — читайте в нашем материале "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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