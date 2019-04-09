Откажется от покупки Су-35: США получили уверения от Египта

В случае покупки этих самолетов, Египет ожидают санкции от США

Фото: Wikipedia

Откажется от покупки Су-35: США получили уверения от Египта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cff/0fa/5cacff0faa2d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cff/0fa/5cacff0faa2d4.jpg 2019-04-09T23:23:00+03:00 США В случае покупки этих самолетов, Египет ожидают санкции от США

США получили от Египта заверения, что Каир учитывает угрозу санкций за покупку у РФ Су-35, надеются на отказ от сделки. Об этом заявил во вторник госсекретарь Майкл Помпео на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США по бюджету на 2020 год.

"Мы дали ясно понять, что в случае покупки этих систем будут введены санкции в рамках CAATSA (закон „О противодействии противникам Америки посредством санкций" —ред). Мы получили заверения от них, что они понимают возможные последствия. Надеюсь, что они решат не совершать эту покупку", — заявил он на вопрос о возможности приобретения Египтом истребителей Су-35 у России.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года, он предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что американское правительство выступает за то, чтобы Турция продолжала оставаться участницей программы создания F-35 и при этом не стала бы доводить до конца реализацию контракта на приобретение у РФ С-400. По словам Шанахана, Вашингтон продолжает убеждать Анкару в необходимости купить американские противоракетные комплексы Patriot вместо С-400.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.

Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.

Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкарыв программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.

В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.

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