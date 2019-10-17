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Пенс объяснил, как США удалось договориться с Турцией по Сирии

17 октября, 21:23

Вашингтон отказывается от санкций в адрес Анкары

Майк Помпео и Майк Пенс / REUTERS/Huseyin Aldemir

Майк Помпео и Майк Пенс / REUTERS/Huseyin Aldemir

Соединенные Штаты не делали уступок Турции, когда было решено договариваться о создании зоны безопасности и приостановке военной операции на границе с Сирией .

Об этом объявил в четверг, 17 октября, вице-президент США Майкл Пенс, выступая на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

По словам американского вице-президента, США не делали уступок Турции на переговорах по Сирии и курдам, речь шла только об отмене санкций и отказе от новых рестрикций.

Пенсу был задан вопрос, каким образом Вашингтон рассчитывает восстановить прежний уровень отношений с Анкарой. "Мы исходим отчасти из понимания того, что после установления режима прекращения огня [на севере Сирии] Соединенные Штаты не будут вводить против Турции новые санкции. Когда будет обеспечено постоянное прекращение огня, президент [США Дональд Трамп] согласится отменить экономические санкции, наложенные в прошлом месяце", — отметил вице-президент США.

В то же время министр иностранных дел США Майк Помпео заявил о договоренности со США о сдаче курдскими формирования вооружения. При этом он уточнил, что приостановка операции Турции в Сирии не означает введения режима перемирия с курдскими формированиями.

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Напомним, по словам Пенса, отвод курдских формирований будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 20 милях (32 километрах) от границы Турции и Сирии.

Вице-президент США также добавил, что Штаты получили от курдских формирований заверения в готовности соблюдать договоренности Вашингтона и Анкары.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Конгрессе приняли резолюцию против отвода американских войск из Сирии .

А министр торговли США Стивен Мнучин пригрозил Турции новыми санкциями, если операция в Сирии не прекратится .

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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Сирия Турция майк пенс Майк Помпео

Источник: ТАСС

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