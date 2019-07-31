/ Фото: AFP

Помпео уверяет, что переговоры США и КНДР пока не начались https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-07-31T06:29:14+03:00 США Помпео заявил, что не хочет определять сроки возобновления переговоров

Переговоры США и КНДР, о скорейшем возобновлении которых объявил ранее американский лидер Дональд Трамп, до сих пор не начались. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов.

"Мне нечего сказать вам. Мы думаем, что переговоры начнутся довольно скоро. Я очень надеюсь", — отметил Помпео.

По его словам, "председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сказал, когда два лидера встретились в демилитаризованной зоне, что они могут начаться через несколько недель". "Это заняло немного больше времени. Была проделана небольшая предварительная работа. Но я надеюсь на возобновление переговоров и не хочу определять сроки их возобновления", — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

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Его также попросили прокомментировать возможность встретиться в Бангкоке с делегацией КНДР. "Мы не ожидаем, что Северная Корея примет участие в этом мероприятии в Бангкоке, но если они примут участие, то я с нетерпением буду жду возможности встретиться с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, это было бы замечательно. Если они там будут, я уверен, что мы встретимся", — заверил госсекретарь.

Как заявила ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, американская администрация исходит из того, что после встречи Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе двусторонние переговоры продолжат на рабочем уровне спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и его коллеги в Пхеньяне.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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