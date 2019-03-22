После катастрофы в Эфиопии Boeing установит на своих самолетах Max сигнализацию о неисправностях

Внедрение системы стало необходимым из-за особенностей конструкции нового Boeing

Фото: Getty Images

После катастрофы в Эфиопии Boeing установит на своих самолетах Max сигнализацию о неисправностях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/976/17b/5c897617b240f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/976/17b/5c897617b240f.jpg 2019-03-22T04:13:04+02:00 США Внедрение системы стало необходимым из-за особенностей конструкции нового Boeing

Boeing приняла решение о том, что сигнализация о неисправности датчиков системы MCAS будет устанавливаться на всех лайнерах семейства 737 Max в обязательном порядке.

Именно неисправность датчиков системы могла стать причиной аварий самолетов этой модели в Индонезии и Эфиопии. Ранее сигнализация о неисправности датчиков устанавливалась на самолетах по желанию заказчика в качестве дополнительной опции за отдельную плату.

Внедрение системы MCAS стало необходимым из-за особенностей конструкции нового Boeing.

737 Max получил новые двигатели, оказавшиеся чуть большего диаметра и большей мощности, чем на предшественнике 737-800 NG. Их пришлось вынести вперед и немного поднять, что изменило поведение самолета в воздухе, и у него появилась тенденция к "кабрированию" – он стал как бы немного "задирать нос".

Такое поведение самолета в воздухе надо было как-то исправлять, потому что неконтролируемое кабрирование может привести к потере скорости, а это чревато сваливанием, и пилотам требовалось слегка опускать нос лайнера.

Boeing рассчитывает к понедельнику следующей недели обновить ПО, используемое на 737 Max, предотвращающее кабрирование, а Федеральное управление гражданской авиации планирует вновь сертифицировать самолет, а также провести переподготовку пилотов в апреле-мае.

Прокуроры Минюста США выдали несколько повесток в рамках расследования по сертификации Федеральным управлением лайнеров Boeing-737 Max.

Следователи изучают, каким образом компания сертифицировала самолет, и данные об этой процедуре. Телеканал уточняет, что расследование ведут отделение ФБР в Сиэтле и уголовный отдел Минюста в Вашингтоне.

О намерении заслушать представителей производителя и FAA уже заявили в американском сенате.

Напомним, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли в течение последних пяти месяцев.

Авиакатастрофы произошли в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек.

Причины обоих аварий все еще расследуются. Один из главных вопросов, который на сегодня остается без ответа – была ли причина крушения в программном обеспечении самолетов.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд

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