Посольство США в Украине призвало РФ срочно освободить пленных моряков

Посольство прокомментировало решение Морского трибунала

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Посольство США в Украине призвало Россию немедленно освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в Twitter.

"Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и три судна, захваченных 25 ноября прошлого года, и позволить им вернуться в Украину. Мы призываем Россию срочно освободить украинских моряков и суда", – сказано в сообщении от 25 мая.

Напомним, до 25 июня Киев и Москва должны отчитаться о выполнении решения Трибунала.

Прикрепленный файл Решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года

Заминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

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