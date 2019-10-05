Против Трампа могут подать еще одну жалобу из-за его давления на Украину – NYT

У разведчика имеется более конкретная информация о событиях, связанных с Трампом и Украиной

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Еще один сотрудник американской разведки рассматривает целесообразность подать рапорт о вызвавших у него тревогу отношениях президента США Дональда Трампа с Украиной. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета New York Times со ссылкой на два источника.

По их данным, у этого разведчика имеется более конкретная информация о событиях, связанных с Трампом и Украиной. Генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон наводил справки у этого человека, когда изучал жалобу первого осведомителя. Его последователь в настоящий момент решает, следует ли ему оформить свою жалобу и дать показания Конгрессу США.

Первоначально жалоба поступила на рассмотрение к генеральному инспектору разведсообщества США Майклу Аткинсону. И. о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр посоветовался с Министерством юстиции и сначала запретил Аткинсону передавать документ демократам в Конгрессе.

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Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки Киеву.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что его обращения к властям иностранных государств с призывом провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына не имеют никакого отношения к внутриполитической борьбе, представляют собой обычную практику борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, будет ли Киев начинать расследование относительно американского политика Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Зеленский о телефонном разговоре с Трампом Видео: Reuters

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал первую жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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