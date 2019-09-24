Неожиданный Трамп и выступление разгневанной школьницы: главные события саммита ООН по климату

Фото: REUTERS/Lucas Jackson

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23 сентября в Нью-Йорке стартовал саммит Организации объединенных наций (ООН) по климату, в котором принимают участие представители 195 стран мира, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Папу Римского Франциска, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Индии Нарендру Моди. А вот президент США Дональд Трамп заявил, что саммит по климату пропустит.Что не помещало ему появиться без предупреждения в залеи занять место возле вице-президента Майка Пенса, чтобы послушать доклады.

Участники саммита представляют свои планы по защите климата на ближайшие годы, связанные с заключенным в 2015 году Парижским соглашением по климату. Основная его цель – не допустить глобального повышения температуры в текущем столетии выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По состоянию на сентябрь 2019 года к соглашению присоединились 186 стран.

Какие еще сюрпризы произошли на саммите и какие именно громкие заявления были сделаны, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Сексуальная защита окружающей среды

Первое громкое заявление саммита сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который признал, что мир провалился в "глубокую климатическую яму".

"Чтобы выбраться (из ямы. – Ред.), надо сначала перестать копать", – заявил генсек ООН на открытии саммита по мерам в области изменения климата на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. По словам Гутерриша, если люди "срочно не изменят свой образ жизни, они поставят под угрозу саму жизнь".

"Мое поколение не справилось со своей обязанностью защищать нашу планету. Это должно измениться. Чрезвычайная ситуация в области климата – это гонка, которую мы проигрываем, но это гонка, в которой мы можем победить", – отметил он.

Генсек ООН заявил о необходимости "связать изменение климата с новой моделью развития – справедливой глобализацией – с меньшими страданиями, большей справедливостью и гармонией между людьми и планетой".

"В конце концов, есть ли здравый смысл в том, чтобы отдавать триллионы с трудом заработанных налогоплательщиками денег на добычу ископаемого топлива для усиления ураганов, распространения тропических болезней и обострения конфликтов. Пришло время перекладывать налоги с зарплат на углерод и облагать налогом загрязнение окружающей среды, а не людей", — подчеркнул Гутерриш.

Он напомнил, что климатический саммит "не предназначен для того, чтобы решить все проблемы в одночасье, однако он является плацдармом для эффективной реализации целей, поставленных в Парижском соглашении".

Не отставал и министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми, который призвал сделать защиту окружающей среды "сексуальной".

"В политике так много вопросов, иногда скучных. В решении такой масштабной проблемы как изменение климата это должно быть весело, это должно быть круто. Это даже должно быть сексуально. Мы стремимся к созданию общества без углерода, и мы готовы внести свой вклад в борьбу с изменением климата", — сказал Коидзуми.

Министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми. Фото:REUTERS/Issei Kato

"Остальному миру предстоит объединиться, чтобы поддержать Японию, а также другие азиатские страны, чтобы выйти за рамки угля. Мы должны приложить экстраординарные усилия, которые будут благоприятствовать новым видам топлива", — поддержала Коидзуми коста-риканский дипломат Кристиана Фигерас, которая была архитектором Парижского соглашения 2015 года по климату, а сейчас возглавляет Миссию 2020 – кампанию по ускорению климатических действий.

Меркель рассказала, что виноват в климатических изменениях

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, кто должен отвечать за климат. По ее мнению,основная ответственность за борьбу с изменениями климата лежит на промышленно развитых странах мира.

"Промышленно развитые страны являются причиной нагревания Земли. А страдают преимущественно развивающиеся страны", – подчеркнула глава немецкого правительства.

Поэтому, по словам Меркель, развитые страны обязаны с помощью денег и технологий остановить повышение температуры на Земле.

"Мы все услышали сигнал от молодежи", – отметила немецкий канцлер.

Она сообщила, что ФРГ вдвое увеличит выделение средств на борьбу с изменениями климата по сравнению с 2014 годом – с двух до четырех миллиардов евро. Также госпожа канцлер отметила, что принятый недавно ее правительством пакет мер по защите климата станет началом "глубинных перемен" в Германии. Этими мерами ФРГ стремится внести вклад в создание "сбалансированной экономики и сбалансированной жизни во всем мире".

"Германия имеет один процент от всего населения мира и осуществляет два процента от всего количества вредных выбросов в атмосферу", – обосновала она необходимость изменений в своей стране.

"Вы украли мои мечты и мое детство"

Но самое громкое заявление на саммите ООН сделала шведская девочка Грета Тунберг, которая раскритиковала мировых лидеров.16-летняя шведка, которая прославилась своей общественной работой по борьбе с изменениями климата, еще в августе 2019 года пересекла на парусной яхте Атлантический океан, чтобы доплыть до Нью-Йорка и принять участие в саммите. Добравшись на место назначения, она высказала все, что думает об ООН и происходящем в мире.

"Все это неправильно. Я не должна быть здесь, мне следовало бы вернуться в школу. Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, – это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете! В течение 30 лет наука предельно ясно указывала на опасность глобального потепления. Вы говорите, что понимаете, насколько серьезна проблема. Но я отказываюсь верить в это: если бы вы все понимали и продолжали бездействовать, это было бы злодеянием. Популярное предложение вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет даст нам 50-процентную вероятность того, что температура на планете вырастет менее чем на полтора градуса Цельсия (до конца XXI века). Может быть, вас устраивают 50%. Но этот прогноз рассчитан на то, что мое поколение и поколение моих детей очистят воздух от сотен миллиардов тонн вашего углекислого газа с помощью технологий, которые едва существуют. 50-процентный риск нас не устраивает – ведь именно нам придется иметь дело с последствиями", – заявила 16-летняя активистка.

Напомним, что Грета Тунберг – это шведская школьница, которая устроила забастовку возле здания парламента в Стокгольме в 2018 году. Она заявила, что не будет ходить по пятницам в школу, пока политики не будут выполнять Парижское соглашение по климату. Акция шведки привлекла внимание и школьники из других стран тоже стали устраивать климатические забастовки. Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира. Она стала посещать международные конференции и общаться с политиками.

Кроме того, к открытию 74-й сессии Генассамблеи ООН Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подготовила отчет об изменении климата в мире. Выводы неутешительные: концентрация парниковых газов в атмосфере за минувшие пять лет, как и температура, достигла рекордного уровня.

В отчете, который должны обсудить в Нью-Йорке, США, лидеры 64 стран, сказано, что среднемировые температуры с 2015-го по 2019 год оказались самыми высокими — по сравнению с показателями за другие пять лет. Как следует из доклада, глобальная средняя температура повысилась на 1,1 градуса Цельсия с начала доиндустриального периода и на 0,2 °С по сравнению с периодом с 2011-го по 2015 год.

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