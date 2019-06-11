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СМИ назвали имя пилота вертолета, потерпевшего крушение в Нью-Йорке

11 июня, 03:35

Вертолет модели Agusta A109E выпущен в 2000 году

Фото: Pixabay

Власти Нью-Йорка установили личность погибшего пилота, который управлял вертолетом, разбившегося в понедельник в районе Манхэттен. Как сообщил телеканал CNN, им оказался Тимоти Маккормак, лицензия на управление вертолетом которому была выдана в 2004 году.

Согласно распространенной информации, вертолет модели Agusta A109E, выпущенный в 2000 году, принадлежал итальянскому предпринимателю Даниэле Бодини, основателю компании American Continental Properties, занимающейся недвижимостью. В своем заявлении представители компании выразили соболезнования семье и родственникам погибшего пилота. По их данным, он сотрудничал с компанией последние пять лет.

СМИ утверждают, что на борту машины находился лишь Маккормак. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подчеркнул, что жертв среди людей, находившихся в здании и на улице рядом с ним, нет.

Ранее в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадкуна вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен.

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, чтопилот вертолета погиб.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе. 

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа. 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.  


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Тег США, крушение, вертолет, Нью-Йорк

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Источник:

ТАСС

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