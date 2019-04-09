США могут ввести санкции против Египта в случае закупки российских самолетов
США уже столкнулись с аналогичной ситуацией с Китаем, Индией и Турцией
Соединенные Штаты могут ввести санкции против Египта в случае закупки Каиром российских военных самолетов СУ-35. Об этом сообщил представитель Белого дома. США уже столкнулись с аналогичной ситуацией с Китаем, Индией и Турцией.
По его словам, США связаны законом о противодействии противникам Америки посредством санкций. Он предусматривает санкционные меры против тех, кто участвует в значительных сделках с российскими оборонными или разведывательными секторами.
"Мы действительно настоятельно призываем страны, которые хотят сохранить и расширить свои военные отношения с Соединенными Штатами, очень серьезно относиться к этому законодательству", – подчеркнул представитель Белого дома.
Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что американское правительство выступает за то, чтобы Турция продолжала оставаться участницей программы создания F-35 и при этом не стала бы доводить до конца реализацию контракта на приобретение у РФ С-400. По словам Шанахана, Вашингтон продолжает убеждать Анкару в необходимости купить американские противоракетные комплексы Patriot вместо С-400.
Ранее сообщалось, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.
Напомним, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.
Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.
Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкарыв программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.
В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.
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