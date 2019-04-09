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США могут ввести санкции против Египта в случае закупки российских самолетов

Сегодня, 06:58

США уже столкнулись с аналогичной ситуацией с Китаем, Индией и Турцией

Фото: Pixabay
США могут ввести санкции против Египта в случае закупки российских самолетов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c13/482/5cac13482e5ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c13/482/5cac13482e5ed.jpg США США уже столкнулись с аналогичной ситуацией с Китаем, Индией и Турцией

Соединенные Штаты могут ввести санкции против Египта в случае закупки Каиром российских военных самолетов СУ-35. Об этом сообщил представитель Белого дома. США уже столкнулись с аналогичной ситуацией с Китаем, Индией и Турцией.

По его словам, США связаны законом о противодействии противникам Америки посредством санкций. Он предусматривает санкционные меры против тех, кто участвует в значительных сделках с российскими оборонными или разведывательными секторами.

"Мы действительно настоятельно призываем страны, которые хотят сохранить и расширить свои военные отношения с Соединенными Штатами, очень серьезно относиться к этому законодательству", – подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что американское правительство выступает за то, чтобы Турция продолжала оставаться участницей программы создания F-35 и при этом не стала бы доводить до конца реализацию контракта на приобретение у РФ С-400. По словам Шанахана, Вашингтон продолжает убеждать Анкару в необходимости купить американские противоракетные комплексы Patriot вместо С-400.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.

Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.

Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкарыв программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.

В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.

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Тег Египет, США, Турция, самолеты, РФ, су-35

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Источник:

Интерфакс

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