В администрации США обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке

Вашингтон никому не запрещает вести переговоры с Россией

Фото: Pixabay

В администрации США обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e3a/492/5c9e3a492d590.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e3a/492/5c9e3a492d590.jpg 2019-04-09T03:00:20+03:00 США Вашингтон никому не запрещает вести переговоры с Россией

Соединенные Штаты обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке и "не видят материальной выгоды" от взаимодействия с Москвой. Об этом сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга

"Что касается роста влияния России, то этим, очевидно, мы весьма обеспокоены. Мы не видим значительных материальных выгод от взаимодействия с Россией. Взгляните на Сирию", — утверждала она и привела в пример Венесуэлу.

Брифинг был посвящен предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси. Отвечая на вопрос об отношениях Москвы и Каира, представитель вашингтонской администрации выразила надежду, что Египет оценит ситуацию и решит "не идти по этому пути, а пойти по пути поддержки и инвестиций со стороны Соединенных Штатов".

При этом она подчеркнула, что Вашингтон никому не запрещает вести переговоры с Россией, указав, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Москву на прошлой неделе. "Мы просто призываем Египет больше ориентироваться на запад, на Соединенные Штаты, а также играть конструктивную роль в регионе", — заключила представитель вашингтонской администрации.

Напомним, в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".

Ранее провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии". Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, при этом они не занимаются внутренними проблемами страны.

В свою очередь высокопоставленный венесуэльский чиновник рассказал СМИ, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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