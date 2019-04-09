Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В администрации США обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке

Сегодня, 03:00

Вашингтон никому не запрещает вести переговоры с Россией

Фото: Pixabay
В администрации США обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e3a/492/5c9e3a492d590.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e3a/492/5c9e3a492d590.jpg США Вашингтон никому не запрещает вести переговоры с Россией

Соединенные Штаты обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке и "не видят материальной выгоды" от взаимодействия с Москвой. Об этом сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга

"Что касается роста влияния России, то этим, очевидно, мы весьма обеспокоены. Мы не видим значительных материальных выгод от взаимодействия с Россией. Взгляните на Сирию", — утверждала она и привела в пример Венесуэлу.

Брифинг был посвящен предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси. Отвечая на вопрос об отношениях Москвы и Каира, представитель вашингтонской администрации выразила надежду, что Египет оценит ситуацию и решит "не идти по этому пути, а пойти по пути поддержки и инвестиций со стороны Соединенных Штатов".

При этом она подчеркнула, что Вашингтон никому не запрещает вести переговоры с Россией, указав, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Москву на прошлой неделе. "Мы просто призываем Египет больше ориентироваться на запад, на Соединенные Штаты, а также играть конструктивную роль в регионе", — заключила представитель вашингтонской администрации.

Напомним, в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности". 

Ранее провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии". Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, при этом они не занимаются внутренними проблемами страны.

В свою очередь высокопоставленный венесуэльский чиновник рассказал СМИ, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Венесуэла, Египет, Сирия, США, РФ, ближний восток

Вы сейчас просматриваете новость " В администрации США обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пусть занимаются своими делами: Венесуэла резко ответила США и продолжит сотрудничество с Россией в военной сфере

Вчера, 23:23

Администрация США пусть занимается делами своих пятидесяти штатов — МИД Венесуэлы

Пентагон не рассматривает возможность создания рабочей группы с Турцией из-за поставок С-400

5 апреля, 01:43

Зенитные ракетные системы С-400 Турция приобретет у России

США из-за России нужно спешно выводить в космос элементы противоракетной обороны — ведомство

4 апреля, 01:10

Противники США, как Россия и Китай, на этом направлении "не дремлют и не теряют время зря"

В Пентагоне откажутся от российских ракетных двигателей к 2022 году

3 апреля, 23:22

Пентагон не рассматривает запасные варианты на случай, если уложиться в установленные сроки не получится

Трамп и Столтенберг обсудили сдерживание российской агрессии

3 апреля, 01:02

Президент и генеральный секретарь обсудили текущие усилия НАТО по борьбе с терроризмом и сдерживание российской агрессии

Это позор: Трамп зол из-за намерений демократов провести новые расследования о возможных связях с РФ

3 апреля, 00:06

Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора не было

Кременчужанка покорила «Холостяка» своим внешним видом

Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история

У 57-летнего Александра Пескова обнаружили рак

Почему некоторые пары умирают почти одновременно

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

Бывшая жена Хамеса Родригеса демонстрирует фигуру на отдыхе. Фото

Cтыдятся «вечной бедности»: выяснился поразительный факт о России

Тайная подруга молодой звезды Реала раскрыта из-за селфи в ванной

6 бытовых привычек чистюль, которые пригодятся и вам
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Второй тур выборов: Зеленского поддержал Шевченко

Найдено генетическое объяснение дружелюбия собак

Жена Мандзюка снялась в откровенной фотосессии