В США погодный "армагеддон" нанес ущерб сельскому хозяйству на 1,3 млрд долларов
Стихийное бедствие нанесло в Небраске урон 14 мостам и автодорогам общей протяженностью 321,9 км
В США большое наводнение нанесло сельскому хозяйству штата Небраска ущерб, оцениваемый в более 1,3 млрд долларов. Об этом сообщает газета Journal Star. "Нам, очевидно, предстоит теперь пройти долгий путь, чтобы отстроить разрушенную инфраструктуру и обеспечить возвращение людей в покинутые дома", — заявил губернатор штата Пит Риккетт.
Стихийное бедствие нанесло в Небраске урон 14 мостам и автодорогам общей протяженностью 321,9 км. Более 4,4 тыс. жителей были вынуждены покинуть подтопленные дома. Стихийное бедствие уже унесло жизни трех человек.
Воды реки Миссури, самой протяженной в Северной Америке, затопили обширные территории между городами Омаха и Канзас-Сити. Вода прервала наземное сообщение с атомной электростанцией Купер в Браунвилле (штат Небраска), люди и продовольствие туда доставляются вертолетами. Также частично были затоплены две военные базы в штате Небраска, в том числе Оффатт, где расположен штаб Стратегического командования ВС США и дислоцированы так называемые самолеты "судного дня" Boeing E-4B, предназначенные, в том числе для использования в качестве командного пункта для президента, министра обороны и других членов военного руководства страны в случае начала ядерной войны.
Всего спасены более ста человек, еще свыше 870 эвакуированы и размещены в центрах временного проживания. Причиной одного из крупнейших в истории Среднего Запада США наводнений стало наложение на прошлой неделе таких факторов, как стремительное потепление, таяние снега и мощные осадки. Стихийное бедствие затронуло штаты Висконсин, Канзас и Айова, но нанесло самый сильный урон по Небраске, где режим чрезвычайной ситуации введен в 74 городах и 65 округах. 16 рек вышли из берегов, подтопив дороги, разрушив участки автодорог и мосты.
Тем временем, в Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев.
Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.
Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.
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