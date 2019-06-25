В США считают, что КНДР не готова к денуклеаризации

Лидер КНДР Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации

Военная разведка Соединенных Штатов полагает, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не готов к осуществлению денуклеаризации. Об этом заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли, пишет Fox News Channel

"Мы в рамках разведывательного сообщества продолжаем считать, что лидер КНДР Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации", — указал Эшли.

По итогам первого в истории саммита руководителей США и КНДР 12 июня 2018 года в Сингапуре Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В апреле того же года Пхеньян объявил об отказе от проведения тестов ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития социалистической экономики страны и повышения уровня жизни населения. После этого в мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. За период с 2016 по 2017 годы КНДР осуществила около 40 запусков баллистических ракет.

Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова поднимался на саммите США — КНДР 27–28 февраля в Ханое. Однако на этой встрече президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну не удалось прийти к соглашению. В то же время стороны договорились продолжить диалог.

Как сообщалось, накануне официальные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа. При этом было отмечено, что для лидера КНДР письмо от главы Белого дома имело "интересное содержание".

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил северокорейского лидера за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым".

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В США считают, что КНДР не готова к денуклеаризации". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"