200 домов разрушено, 18 погибших: все подробности тайфуна "Лекима" в Китае

/ Фото: AFP

Утром в пятницу, 9 августа, стало известно, что на Китай надвигается тайфун "Лекима". В юго-восточной китайской провинции Чжэцзян из-за приближения тайфуна объявили наивысший уровень опасности.

Метеорологи предупреждали, что стихия достигнет материка в субботу, и этот тайфун будет самым мощным с 2014 года. Уровень осадков по всему Восточному Китаю может достигнуть 250-320 мм. В связи с этим отменены более 300 рейсов из Чжэцзяна на остров Тайвань и обратно, а круизным лайнерам рекомендовали воздержаться от прибытия в Шанхайский порт на реке Янцзы.

Отметим, что на Тайване из-за приближения стихии уже отменили авиарейсы и объявили о закрытии рынков, школ и ряда других общественных мест. Также приостановлено движение на скоростной железнодорожной магистрали.

Реклама

Но метеорологи ошиблись: супертайфун достиг побережья Китая уже вечером пятницы, 9 августа. Скорость ветра в его пределах достигала около 50 м/с.

Как сообщает агентство Синьхуа, на острове Тайвань жертвой тайфуна ранее стал один человек, еще несколько пострадали. Десятки тысяч домов остались без электроэнергии.

К утру субботы, 10 августа, было эвакуировано более миллиона человек. Мощный тропический циклон, уже девятый по счету в этом сезоне, принес сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай.

В провинции Чжэцзян из-за тайфуна, который к середине дня ослабел до сильного тропического шторма, приостановили все паромное сообщение, отменили несколько сотен авиарейсов и закрыли многие участки железнодорожных линий.

Приближение циклона почувствовал на себе и Шанхай. Из-за сильного ветра и ливней из прибрежных районов временно эвакуировали более 250 тысяч человек. Тайфун уже нарушил работу местных аэропортов, отменены многие внутренние и международные рейсы.

Впрочем, эвакуация не помогла. По данным на 10 утра субботы, 10 августа, в результате тайфуна - много жертв и пропавших без вести, тысячи пострадавших. Как сообщило Центральное телевидение Китая, только в провинции Чжэцзян погибли по меньшей мере 13 человек. По данным на 14:00, речь уже идет о 18 погибших.

Кроме того, не менее 16 человек числятся пропавшими без вести. От удара стихии в провинции пострадали 3 миллиона 36 тысяч человек. Также стихия разрушила не менее 200 жилых домов, еще 3,2 тыс. зданий нанесен различный ущерб.

Ранее мы сообщали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама