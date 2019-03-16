Фонд помощи жертвам терактов в Новой Зеландии собрал около двух миллионов долларов
Новозеландская группа поддержки жертв насилия создала странички на двух интерент-ресурсах для краудфаундинга
Добровольный фонд, созданный для сбора пожертвований на помощь пострадавшим во время террористических атак на мечети в Крайстчерче, собрал более 2,7 млн новозеландских долларов (1,84 млн долларов США). Об этом в субботу сообщает издание "Нью Зиланд геральд" со ссылкой на организаторов фонда.
По данным издания, новозеландская группа поддержки жертв насилия создала странички на двух интерент-ресурсах для краудфаундинга незадолго до полуночи 15 марта и за неполные сутки на двух счетах фонда помощи жертвам терактов было собрано 1,6 и 1,1 млн новозеландских долларов.
"Наш фонд дает людям возможность выразить солидарность с пострадавшими в терактах и их семьями. Все собранные средства будут распределены среди семей жертв нападения на мечети исламским информационным центром Новой Зеландии", – цитирует организаторов газета.
Напомним, что по обвинению в атаке на выходе из мечети были задержаны двое мужчин и одна женщина. 28-летний австралиец Брентон Харрис Таррант был заключен под стражу до 5 апреля, двое других пока находятся в СИЗО. А один из подозреваемых в теракте оказался невиновным.
Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.
Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.
Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.
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