Фонд помощи жертвам терактов в Новой Зеландии собрал около двух миллионов долларов

Новозеландская группа поддержки жертв насилия создала странички на двух интерент-ресурсах для краудфаундинга

Фото: AFP

Фонд помощи жертвам терактов в Новой Зеландии собрал около двух миллионов долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bb5/9a7/5c8bb59a75775.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bb5/9a7/5c8bb59a75775.jpg 2019-03-16T08:31:00+02:00 Другие страны Новозеландская группа поддержки жертв насилия создала странички на двух интерент-ресурсах для краудфаундинга

Добровольный фонд, созданный для сбора пожертвований на помощь пострадавшим во время террористических атак на мечети в Крайстчерче, собрал более 2,7 млн новозеландских долларов (1,84 млн долларов США). Об этом в субботу сообщает издание "Нью Зиланд геральд" со ссылкой на организаторов фонда.

По данным издания, новозеландская группа поддержки жертв насилия создала странички на двух интерент-ресурсах для краудфаундинга незадолго до полуночи 15 марта и за неполные сутки на двух счетах фонда помощи жертвам терактов было собрано 1,6 и 1,1 млн новозеландских долларов.

"Наш фонд дает людям возможность выразить солидарность с пострадавшими в терактах и их семьями. Все собранные средства будут распределены среди семей жертв нападения на мечети исламским информационным центром Новой Зеландии", – цитирует организаторов газета.

Напомним, что по обвинению в атаке на выходе из мечети были задержаны двое мужчин и одна женщина. 28-летний австралиец Брентон Харрис Таррант был заключен под стражу до 5 апреля, двое других пока находятся в СИЗО. А один из подозреваемых в теракте оказался невиновным.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

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