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Гуайдо назвал ближайшие дни в Венесуэле решающими в борьбе за власть

Сегодня, 01:13

Оппозиционер готов идти на президентский дворец Мадуро Мирафлорес

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Гуайдо назвал ближайшие дни в Венесуэле решающими в борьбе за власть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/247/d39/5c7247d39bd42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/247/d39/5c7247d39bd42.jpg Другие страны Оппозиционер готов идти на президентский дворец Мадуро Мирафлорес

Ближайшие дни в Венесуэле могут стать решающими в борьбе за власть. Об этом заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время выступления на митинге в Каракасе.


"Несомненно, наступят тяжелые дни, но они будут решающими. Затем вы сможете рассказать своим внукам, как мы освободили Венесуэлу раз и навсегда", — сказал Гуайдо.

Слова венесуэльского оппозиционера озвучил в Twitter журналист Габриэль Бастидас.

По словам Гуайдо, он готов идти на президентский дворец Николаса Мадуро Мирафлорес. "Мы наращивали потенциал, мы разговаривали с военными и полицией. Очень скоро, когда мы объединим наши силы, мы пойдем на Мирафлорес", — заметил он.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Бедные районы — бариос — на протесты не вышли. Ведь главной проблемой остается отсутствие водоснабжения из-за отключения света. В очередь к источникам собрались сотни человек.

Обстановка в Каракасе спокойная, но люди более обеспокоены бытовыми трудностями. Но в город возвращается нормальная жизнь — открываются магазины и банки.

Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

Добавим, что в Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.

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Тег Венесуэла, правительство, власть, протест, митинг, без света, Мадуро, Гуайдо

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