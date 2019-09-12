Истребители поразили цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел

Накануне ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа

/ Фото: AFP

Израильские истребители нанесли в четверг удары по нескольким военным объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на совершенные в среду вечером ракетные обстрелы территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Накануне ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа. В ответ некоторое время назад истребители и беспилотники Армии обороны Израиля поразили несколько террористических целей ХАМАС в северной части сектора Газа", — говорится в распространенном военными заявлении. "Армия Израиля продолжит пресекать любые попытки причинить вред израильским гражданским лицам и возлагает на ХАМАС ответственность за все события, происходящие в секторе Газа", — указали в пресс-службе.

В среду израильские военные сообщили, что засекли запуск из палестинского анклава трех ракет в сторону еврейского государства. О пострадавших в результате этого обстрела сообщений не поступало. Обмены ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными продолжаются третий день.

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Как известно, конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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