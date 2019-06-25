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Израиль ответил Сектору Газа за "обстрел" огненными шарами

25 июня, 10:51

Запущенные шары стали причиной по меньшей мере четырнадцати пожаров на территории Израиля.

Фото: AFP

Израиль с 27 июня прекращает пропускать солярку для электростанции в секторе Газа по причине непрекращающихся запусков воздушных шаров с возгорающимися веществами. Об этом сообщил 9 израильский телеканал.

Согласно сообщению, вчера запущенные шары стали причиной по меньшей мере четырнадцати пожаров на территории Израиля.

Как отмечается, прекращение запусков огненных шаров стало одним из пунктов соглашения о перемирии, достигнутого Израилем и руководством сектора Газа после эскалации напряженности в начале мая 2019 года.

В сообщении также говорится, что поставляемая через КПП "Керем-Шалом" в сектор Газа солярка была оплачена правительством Катара.

Напомним, что конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. Около полуночи среды, 13 июня,система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.


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Тег Израиль, пожар, сектор Газа, топливо, огонь

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